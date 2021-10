CTEX Stock est un ETF qui vous permet d’investir dans une planète plus verte

Un moyen idéal pour les investisseurs d’obtenir une exposition aux chefs de file de l’industrie des technologies vertes consiste à FNB ProShares Cleantech (NYSEARCA :CTEX). Selon les données de ProShares, le fonds « investit dans des entreprises impliquées dans le développement et la construction de technologies vertes qui pourraient alimenter l’avenir dans des domaines tels que l’hydroélectricité, le solaire, l’éolien et la géothermie ». Le stock CTEX est donc un bon investissement pour ceux qui souhaitent s’exposer à de nombreux types d’énergie verte.

Les bénéfices des technologies propres, selon Goldman Sachs (NYSE :SG), pourrait rapporter 1 000 à 2 000 milliards de dollars de fonds pour les investissements dans les infrastructures vertes chaque année. Les technologies propres peuvent également créer entre 15 et 20 millions d’emplois dans le monde.

En 2021, le business du changement climatique commence à rattraper les émotions dans le débat sur le changement climatique. Et cela en fait un bon moment pour investir dans le secteur de l’énergie propre. L’énergie propre comprend les stocks solaires et éoliens. Mais il comprend également des secteurs connexes tels que la recharge des véhicules électriques et d’autres sources d’énergie renouvelables, telles que le gaz naturel renouvelable (GNR).

Patinage jusqu’à l’endroit où va la rondelle

Un cliché souvent galvaudé et mal utilisé est « patiner là où la rondelle se déplace ». Cependant, dans ce cas, je pense que c’est une expression appropriée. Depuis au moins 20 ans, le monde se bat pour développer des solutions énergétiques propres. Mais cela n’a pas éteint le besoin de combustibles fossiles.

Même les plus fervents défenseurs du changement climatique savaient que s’éloigner des combustibles fossiles ne reviendrait jamais à allumer un interrupteur. Parfois, les entreprises devaient aller de l’avant en attendant la technologie qu’elles devaient développer. La transition a été lente.

Au cours de la dernière décennie, les gouvernements mondiaux ont forcé la question. Par exemple, selon une prévision de BloombergNEF, les émissions mondiales doivent baisser de 30 % de 2019 à 2030 pour atteindre l’objectif de zéro émission énergétique nette de l’Accord de Paris sur le climat d’ici 2050.

Le passage aux véhicules électriques à lui seul ne permettra pas au monde d’atteindre cet objectif. Et c’est pourquoi la ruée vers le développement de sources d’énergie renouvelables telles que le solaire, l’éolien et l’hydrogène est lancée.

CTEX Stock adopte une approche globale

L’éolien et le solaire ont dominé la transition vers les énergies propres. Mais comme le prouve la récente flambée des prix du gaz naturel, les choses peuvent changer rapidement dans le secteur de l’énergie. L’ETF Cleantech est idéal pour les investisseurs qui ne veulent pas avoir à choisir la meilleure entreprise de chaque secteur.

L’ETF ProShares Cleantech suit l’indice S&P Kensho Cleantech. Selon le prospectus du fonds, les sociétés de cet indice « doivent produire des produits ou des services liés à la technologie de l’énergie propre, tels qu’identifiés par l’analyse automatisée du fournisseur de l’indice des dépôts récents émis par les sociétés ».

Au sein de chaque catégorie, les titres reçoivent un poids égal. Cependant, les actions définies comme des titres de base sont surreprésentées par rapport à celles désignées comme des titres non essentiels.

Les sociétés américaines représentent plus de 75 % du fonds. Mais le stock de CTEX comprend également des sociétés non américaines basées à la fois sur des marchés développés et émergents. Le fonds est reconstitué annuellement et rééquilibré semestriellement.

Actuellement, le fonds détient les actions de 29 sociétés. Tous les types d’énergie propre ne sont pas toujours représentés. Au moment où j’écrivais cet article, le fonds était fortement pondéré en faveur de certains des plus grands noms du secteur solaire. Et Tesla (NASDAQ :TSLA) est également l’un des dix principaux titres du fonds.

CTEX a un ratio de dépenses annuelles de 0,58 % ou 58 $ par 10 000 $ investis.

