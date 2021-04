CTM Entertainment et Outlander révèlent leur intention d’investir 1 milliard de dollars dans la propriété intellectuelle de la musique

L’éditeur de musique et plate-forme de distribution numérique basé aux Pays-Bas, CTM Entertainment, s’est associé à la société d’investissement basée à Dallas, The Outlander Fund, pour investir 1 milliard de dollars dans la propriété intellectuelle de la musique.

CTM Entertainment et The Outlander Fund, fondés par André de Raaff, ont récemment dévoilé leur plan d’un milliard de dollars pour acquérir des catalogues de musique, en mettant l’accent sur les droits qui ouvrent la voie à des sorties de jetons non fongibles (NFT) ainsi qu’à des concerts d’hologrammes.

En outre, les sociétés – qui effectueront les investissements via le CTM Outlander Music nouvellement formé – ont déjà acquis le catalogue d’édition de plus de 1000 titres du Ten Music Group de Stockholm, fondé en 2003 par Ola Håkansson. ne sont pas divulgués publiquement, mais le catalogue comprend des œuvres d’artistes dont Zara Larsson.

Notamment, malgré les milliards qui ont été investis dans les acquisitions de catalogues ces derniers temps, le directeur général d’Outlander Fund, Les Ware, a indiqué dans un communiqué largement diffusé qu’il avait longtemps attendu le bon moment pour entrer dans l’espace de la musique IP.

«Nous étudions attentivement le marché de la propriété intellectuelle de la musique depuis un certain temps déjà. Nous gérons la propriété intellectuelle depuis 30 ans et pensons que le moment est venu de mettre notre expertise au service de l’industrie de la musique », a déclaré le co-fondateur de la plate-forme de licences de brevets Marconi.

«La technologie change très rapidement le marché de la musique et nous avons l’expertise approfondie nécessaire pour naviguer et profiter de ces changements. L’acquisition de Ten correspond à nos objectifs stratégiques et constitue une base solide pour les acquisitions de musique de notre fonds. En coopération avec André, nous sommes convaincus qu’il s’agit du premier de très nombreux achats. »

Comme mentionné, d’autres acteurs se déplacent également pour faire une abondance d’achats sur catalogue. 2020 a apporté toutes sortes de transactions de plusieurs millions de dollars – y compris, en décembre seulement, la vente par catalogue de Bob Dylan de 300 millions de dollars à Universal Music Publishing Group et l’accord de 100 millions de dollars de Stevie Nicks avec Primary Wave – et la tendance a montré peu de signes de ralentissement jusqu’au premier trimestre de 2021.

Sony Music Publishing a acquis la semaine dernière le catalogue complet de Paul Simon, par exemple, et David Crosby et Linda Ronstadt ont également encaissé leurs catalogues en mars. Les ventes par catalogue de Mick Fleetwood (couvrant son catalogue enregistré de 300 œuvres), du compositeur vétéran Jim Vallance, du producteur chevronné Jimmy Iovine, Lindsey Buckingham et Collective Soul ne représentent qu’une partie des autres accords qui ont été conclus en janvier de cette année.

Il convient de noter en conclusion que Round Hill Music en novembre 2020 a levé près de 300 millions de dollars pour acheter de la musique IP, tandis que BMG (qui a conclu l’accord susmentionné avec Mick Fleetwood) et KKR ont détaillé leurs plans à la fin du mois dernier pour diriger conjointement les achats de catalogues à l’avenir.