CTRM Stock a pris une longueur d’avance à ce stade

Spécialiste de l’expédition basé à Chypre Castor Maritime (NASDAQ:CTRM) est devenu l’un des principaux titres momo du marché. Le cours de son action a grimpé de 212% au cours des six derniers mois, ce qui en fait le titre le plus surévalué de son groupe de pairs. La société a profité de son élan et a émis une combinaison de nouvelles actions et d’édulcorants pour financer son expansion. Cependant, la croissance de l’action CTRM a largement dépassé la croissance de ses activités sous-jacentes.

Source: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Au milieu de tout ce chahut, la société a considérablement élargi sa flotte. Il a plus que doublé sa flotte au cours du seul premier trimestre, composée de vraquiers et de quelques pétroliers Aframax. Plus récemment, elle a acheté un transporteur sec de construction japonaise en 2011 pour environ 18,5 millions de dollars. Il a également publié ses résultats du mois dernier, qui étaient très impressionnants compte tenu de l’impact de la pandémie sur l’entreprise. Malgré ses progrès, cependant, le problème avec le cours de son action continue d’être une épine dans son flanc.

Dilution massive

Depuis la mi-2020, Castor Maritime a émis plus de 450 millions de nouvelles actions et garantit des édulcorants inférieurs aux cours des actions en vigueur. Le rallye en cours a abouti à un exercice complet des bons de souscription, ce qui a maintenant porté le nombre d’actions en circulation à 707 millions. Ces évolutions ont conduit à une croissance massive de son solde de trésorerie de 118%. De plus, son capital-actions ordinaire a augmenté de plus de 3800% après 2020.

La société a récemment annoncé qu’elle vendrait 192,3 millions d’actions à 65 cents par action aux actionnaires existants. L’offre devrait passer à 125 millions de dollars, excluant les frais liés à la transaction.

Par conséquent, la capitalisation boursière de la société est passée de 24,9 millions de dollars au début de l’année à 1,38 milliard de dollars en février. La divergence a naturellement attiré les investisseurs courts, qui font le tour depuis le début de l’année.

Avec la croissance massive de son prix, l’action CTRM est désormais nettement plus surachetée que ses pairs. Par exemple, si nous considérons sa valeur d’entreprise par rapport au chiffre d’affaires, elle dépasse actuellement la médiane du secteur de plus de 1 600%. De plus, son rapport prix / ventes dépasse également la médiane du secteur de plus de 60%. Par conséquent, avec ces écarts remarquables, il est difficile de s’enthousiasmer pour l’action CTRM en ce moment.

Résultats récents sur les revenus

Le problème de Castor Maritime est que la croissance du cours de son action a détourné l’attention de ses performances financières impressionnantes. Les revenus pour 2020 étaient de 12,5 millions de dollars par rapport aux 6 millions de dollars qu’elle a réalisés en 2019. De plus, son BAIIA était légèrement plus élevé à 2,3 millions de dollars par rapport aux 2,2 millions de dollars qu’elle a générés en 2019. La société a très bien performé au cours des cinq derniers trimestres, en croissance revenus à trois chiffres.

De plus, il continue d’exécuter efficacement sa stratégie de croissance, doublant la taille de sa flotte au cours de la dernière année. Comme mentionné précédemment, il a déjà ajouté quelques navires supplémentaires à sa flotte cette année. De plus, il devrait continuer d’investir dans l’expansion de sa flotte cette année et au-delà avec ses augmentations de fonds propres. Le marché du transport de vrac sec s’améliore et la société s’attend à un environnement commercial plus favorable cette année. Par conséquent, il devrait reprendre là où il s’était arrêté en 2020 et terminer cette année en beauté.

Dernier mot sur le stock CTRM

CTRM stock a pris une longueur d’avance sur lui-même, et même son PDG est d’accord avec cette notion. Il a été incroyablement volatil ces derniers temps, mais il se négocie toujours à des niveaux déraisonnables, quelle que soit sa récente correction. Le plus triste, c’est qu’il a pris l’éclat de ses revenus relativement impressionnants. Par conséquent, les investisseurs à la recherche d’une exposition au transport en vrac sec pourraient vouloir investir dans des leaders du secteur tels que Vraquiers Star (NASDAQ:MASSE) ou alors Expédition en vrac Eagle (NASDAQ:EGLE) plutôt.

A la date de publication, Muslim Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.