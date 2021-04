CTRM Stock: Les actualités donnent un coup de pouce à la compagnie maritime Castor Maritime

Castor Maritime (NASDAQ:CTRM) le stock a reçu un coup de pouce vendredi après avoir annoncé l’acquisition d’un nouveau navire de transport.

Source: VladSV / Shutterstock.com

Selon un communiqué de presse, Castor Maritime a accepté d’acheter un «transporteur de vrac sec Panamax 2011 de construction japonaise». La société paie 18,48 millions de dollars à un vendeur tiers non affilié pour le navire.

Castor Maritime note que le nouveau navire est en cours d’achat par l’intermédiaire de l’une de ses filiales en propriété exclusive. La société mentionne également que l’affaire sera conclue lorsqu’elle prendra livraison du navire.

Castor Maritime souligne également que l’accord doit remplir les conditions de clôture habituelles avant de pouvoir obtenir le navire. Tant qu’il n’y aura pas de problèmes en cours de route, il devrait fermer au cours du deuxième trimestre de l’année.

Petros Panagiotidis, PDG de Castor Maritime, a déclaré cela à propos de l’accord qui a fait grimper le stock de CTRM aujourd’hui.

«Nous sommes heureux d’annoncer notre neuvième acquisition de navire en 2021 avec l’ajout d’un autre navire de vrac sec Panamax à la flotte de Castor. Notre objectif reste le déploiement de nos capitaux et la croissance de notre flotte grâce à des acquisitions opportunes de navires dans tous les segments du transport maritime. »

L’action CTRM connaît aujourd’hui une quantité décente de transactions après l’annonce de l’acquisition du navire. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 98 millions d’actions de la société ont changé de mains. Pour une perspective supplémentaire, le volume de négociation moyen quotidien de l’action est d’environ 192 millions d’actions.

Castor Maritime est une compagnie maritime internationale qui gère les livraisons via ses navires océaniques. Lorsque ses récentes livraisons seront terminées, la société possédera un total de 15 navires.

L’action CTRM était en hausse de 1% à midi vendredi et de 174,4% depuis le début de l’année.

Castor Maritime n’est pas la seule entreprise à attirer l’attention des investisseurs vendredi.

Plusieurs autres actions affichent également de bonnes performances et suscitent l’intérêt des investisseurs. Quelques exemples de ceux-ci comprennent ThérapeutiqueMD (NASDAQ:TXMD), fuboTV (NYSE:FUBO), et Exploitation minière de Santo (OTCMKTS:SANP). Les investisseurs désireux d’en savoir plus sur les raisons pour lesquelles ces actions sont en hausse aujourd’hui peuvent consulter les liens ci-dessous.

Plus d’actualités sur les actions du vendredi

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces «penny stocks» sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions des commentaires sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par nos commentaires, nous demandons aux rédacteurs d’InvestorPlace.com de divulguer ce fait et d’avertir les lecteurs des risques. En savoir plus: Penny Stocks – Comment profiter sans se faire arnaquer