CTRM Stock: Ne combattez pas la bande avec Castor Maritime

Dans le secteur de l’investissement, vous en gagnez et vous en perdez. Ne laissez personne vous dire le contraire – tout le monde a un système qui fonctionne à merveille dans un marché haussier. C’est lorsque les choses tournent mal que vous trouvez les meilleurs systèmes qui gagnent encore environ 60% à 70% du temps. Ce qui laisse beaucoup de place à l’erreur, comme mon appel Castor Maritime (NASDAQ:CTRM) Stock.

Source: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Début avril, j’ai examiné certaines entreprises cotées en bourse qui étaient populaires sur les forums de médias sociaux comme Reddit. L’action CTRM est certainement l’un de ces noms. J’ai d’abord recherché la compagnie maritime mondiale pour Benzinga. À l’époque, les actions se négociaient à 71 cents. En tant que pari à haut risque et à rendement élevé, il semblait raisonnable compte tenu de la puissance d’Internet et de la thèse à contre-courant d’un retour à la normale.

Avance rapide jusqu’au 1er avril, et les actions CTRM avaient presque bouclé la boucle, avec des actions au prix de 74 cents. Bien que les perspectives contrariantes aient perdu de leur impact, car la baisse des nouveaux cas de coronavirus suggérait qu’un rebond économique était probable, Castor Maritime a maintenu son catalyseur le plus précieux – les médias sociaux.

Par conséquent, j’étais prêt à entretenir une autre vision haussière de l’action CTRM. Ecoutez, j’ai vu avec le reste du monde ce que les Redditers ont fait aux fonds spéculatifs d’un milliard de dollars. Je serais stupide de dire que cette foule n’a ni pouvoir ni influence, parce qu’elle en a. Nous sommes devenus les États-Unis de Reddit et je n’allais pas devenir un Benedict Arnold.

Avec le recul, j’aurais peut-être dû. Bien que je puisse toujours me passer d’un barrage de courriers haineux pour «mauvaise pensée», j’ai fait un mauvais appel sur les actions CTRM. Lors de la session suivante, les actions ont chuté. Même maintenant, cela ressemble à un désordre – une séance positive ne change pas la situation dans son ensemble.

Mais une troisième fois pourrait-elle être le charme de cette entreprise à vocation sociale?

Peut-être que les fondamentaux seront importants pour l’action CTRM

Mon collègue d’InvestorPlace, Ian Bezek, a une vision brutale des actions CTRM, notant que les investisseurs devraient sortir de la société en difficulté avant qu’elle ne chavire. Fondamentalement, il avance un argument fort, notamment en ce qui concerne la dilution des actions afin que Castor élargisse sa flotte. Bezek a écrit:

«Un actionnaire qui détenait 1% de Castor Maritime en 2019 détient désormais moins de 0,01% de la société grâce à sa dilution sans précédent. À la lumière de cela, la société qui récupère quelques navires supplémentaires n’est pas suffisante pour compenser le tsunami de nouvelles actions qui a inondé le marché.

De plus, Bezek a fait quelques commentaires sur les médias sociaux, notant que le subreddit r / CTRM de Castor compte plus de 16 000 membres, avec un fil contenant plus de 66 000 commentaires.

Cela conduit à une plus grande inquiétude – que l’action CTRM peut ne pas avoir beaucoup de soutien en plus d’une pensée de groupe coordonnée. Et cela signifie qu’une fois que la foule est fatiguée du commerce – et elle le fera – vous obtenez plus de ce qui vient de se passer.

Cela peut sembler un sacrilège pour certains, mais c’est la raison pour laquelle j’ai dit que vous ne devriez jouer aux actions CTRM qu’avec de «l’argent stupide». Vous ne savez jamais quand ce seuil pourrait arriver.

Pas assez de puissance de feu

Pour aller de l’avant, je crois que Castor fait face à deux défis. Premièrement, les médias sociaux peuvent ne pas avoir la puissance de feu pour ramener le stock CTRM là où il était auparavant. Bien que 16 000 membres soient impressionnants, un fonds spéculatif aura facilement plus de pouvoir d’achat à déployer que l’ensemble de ce forum réuni. Je ne fais pas de reproches: je parle juste de la réalité.

Deuxièmement, le récit économique à contre-courant a peut-être déjà été intégré dans les actions de Castor. Dans le même ordre d’idées, il y a un risque que l’économie mondiale recule à nouveau. Bien que nous ne devrions pas en faire un gros problème, le dernier rapport sur les demandes de chômage aux États-Unis est plus élevé que prévu. Nous avons encore un long chemin à parcourir avant de revenir à la normale.

Enfin, étant donné l’état fragile de l’économie mondiale, nous sommes un ou deux mauvais événements à cause de graves dommages qui nous sont causés. Alors pour l’instant, le marché a parlé. CTRM a semblé intéressant, mais cela ne semble plus être le cas.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.