CTRM Stock: Que se passe-t-il avec le populaire Castor Maritime aujourd’hui?

Actions de Castor Maritime (NASDAQ:CTRM) sont en baisse de plus de 17% en pré-négociation lundi matin après que la compagnie maritime mondiale a annoncé une division d’actions inversée 1 pour 10, effective le 28 mai. Cette baisse devrait prolonger les pertes subies par l’action CTRM. les 15 dernières sessions.

Cette décision aidera Castor à respecter l’exigence minimale de 1,00 $ par action pour maintenir l’inscription de ses actions ordinaires à la Nasdaq. Lorsque le fractionnement d’actions inversé prendra effet, 10 des actions ordinaires émises et en circulation de la société seront regroupées en une seule. Les investisseurs doivent noter que cela se produira sans aucun changement de la valeur nominale de 0,001 $ par action ou du pourcentage de propriété des actions ordinaires par les actionnaires.

Cela réduira le nombre d’actions ordinaires en circulation d’environ 899,6 millions d’actions à environ 90,0 millions d’actions, selon un communiqué de presse de la société basée à Chypre.

Plus tôt ce mois-ci, Castor Maritime a levé 125 millions de dollars en vendant 192 millions d’actions ordinaires et de bons de souscription. En conséquence, la société avait près de 900 millions d’actions en circulation, ce qui semblait être un nombre énorme pour une entreprise de sa taille.

Attention conseillée sur l’action CTRM

Comme GameStop (NYSE:GME), l’action CTRM a été adoptée par les commerçants de détail sur Reddit pour des raisons qu’ils comprennent mieux. Les actions ont bondi de plus de 200% au cours des six derniers mois, les investisseurs ayant parié sur le fait que la société bénéficierait d’un rebond économique.

Comme l’a noté Jonathan Berr, contributeur d’InvestorPlace, plus tôt ce mois-ci, Castor Maritime ne fait pas de profit. Au cours de son dernier trimestre, la société a enregistré une perte nette de 800 000 $, soit 1 cent par action. Les revenus ont augmenté de 57% à 4,4 millions de dollars après que la société ait doublé sa flotte de trois navires à six navires. La société a également récemment annoncé l’achat de son neuvième navire dans le cadre d’un effort visant à constituer une flotte de 15 navires. Cette nouvelle a fait grimper le stock de CTRM de plus de 12% ce jour-là.

Alors que Berr a noté que le stock CTRM bénéficierait probablement de la hausse des tarifs d’expédition et de la reprise économique du nouveau coronavirus, de plus grands rivaux tels que Participations DHT (NYSE: DHT), Expédition Diana (NYSE:DSX), Frontline (NYSE:BOF) et Navios Maritime (NYSE:NMM).

Berr et le contributeur Mark Hake ont tous deux conseillé la prudence sur les actions. Il y a peu de choses dans les nouvelles d’aujourd’hui pour croire que les perspectives ont changé.

