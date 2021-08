CTS Eventim dévoile son projet de construire une arène de 212 millions de dollars à Milan

Le géant de la billetterie et du divertissement en direct CTS Eventim a annoncé son intention de construire une arène de 16 000 personnes, la MSG Arena, à Milan, en Italie.

CTS Eventim, dont le siège est à Brême, en Allemagne, a dévoilé sa vision ambitieuse pour MSG Arena (à ne pas confondre avec Madison Square Garden, bien sûr, ou le MSG Entertainment associé) dans une version officielle. Le projet devrait coûter 180 millions d’euros (211,61 millions de dollars au taux de change actuel) et commencer la construction à l’automne prochain, précise le message d’annonce, avec une date d’achèvement prévue à l’automne 2025.

Compte tenu de ce dernier point, CTS Eventim a également indiqué que les Jeux olympiques d’hiver de 2026 auront lieu sur le site, qui sera situé sur un terrain de 50 000 mètres carrés. En ce qui concerne les concerts et les festivals de musique, il convient également de noter que l’établissement massif devrait disposer d’un espace extérieur de 10 000 mètres carrés pour les événements en plein air.

Abordant le projet dans une déclaration, le PDG de CTS Eventim, Klaus-Peter Schulenberg, a clairement indiqué qu’il s’attend à ce que l’arène joue un rôle de premier plan dans les plans de tournée des artistes à l’avenir.

“Notre nouvelle arène à Milan sera un incontournable pour toutes les grandes tournées, et nous serons également en mesure d’offrir les meilleurs événements du portefeuille Eventim à la région autour de Milan et au-delà dans notre propre arène par le biais des quatre promoteurs italiens de notre EVENTIM réseau de promoteurs LIVE », a déclaré l’homme d’affaires, qui a acquis CTS Eventim en 1996.

L’engagement de plusieurs millions de dollars représente le dernier d’une série de pièces de grande envergure sur le marché italien, pour CTS Eventim, comme l’a souligné Klaus-Peter Schulenberg, fin 2017 et début 2018 a acheté une participation majoritaire dans les promoteurs italiens Vertigo, Friends et Partenaires, D’Alessandro e Galli et Vivo Concerti. De plus, la nation de plus de 60 millions d’habitants est le « deuxième plus grand marché de l’entreprise après l’Allemagne », selon le communiqué de MSG Arena, et il va sans dire que l’investissement substantiel semble refléter la confiance à long terme de CTS Eventim dans le marché italien ainsi que l’espace plus large de divertissement en direct.

Sur ce front, la Co-op Live Arena soutenue par Harry Styles devrait ouvrir ses portes en 2023. Avec une capacité de 23 500 personnes, l’arène de Manchester sera la plus grande salle intérieure en exploitation au Royaume-Uni et en Europe occidentale.

En outre, autre signe positif pour la reprise de la sphère de la musique live, Live Nation a révélé plus tôt cette semaine que ses revenus du deuxième trimestre 2021 s’étaient améliorés de plus de 500 millions de dollars sur un an, la division billetterie ayant rebondi d’une perte de 87 millions de dollars au deuxième trimestre 2020 à génèrent près d’un quart de milliard de dollars. La valeur des actions de la société – LYV sur le NYSE – s’est améliorée d’environ huit pour cent depuis lundi, pour un prix par action de 85,41 $ à la fermeture du marché aujourd’hui.

Pendant ce temps, l’action CTS Eventim oscille autour de 70 $ par action, et l’entité devrait publier son rapport sur les résultats semestriels le mardi 24 août.