CTSports 2021 est mis en ligne

21/05/2021 à 10h07 CEST

Sport.es

Le prochain 26 mai à 17 h 00 Dans les installations du Musée olympique et sportif Juan Antonio Samaranch (Avinguda de l’Estadi, 60, 08038 Barcelone), le Présentation officielle du projet CTSports 2021.

Dans ce cas, ils présenteront les grandes lignes du modèle CTSports et les nouveaux formats qui s’ajoutent à l’existant, en respectant toujours la maxime du Campus de Technification et Haute Performance déjà en cours de réalisation.

Pour la présentation du nouveau projet, par le Rugby Tordera Technification Campus (CTRugby), il y aura la présence de Juanjo Andújar (responsable de la zone force-puissance), Alex Casajuana (nutritionniste), Mateo Gastaldi (coach et préparateur physique), Suso Victoria (Formateur et manager CTRugby Surf Camp) et Mario Copetti (Directeur du CTRugby), par le Campus de Technification de l’Espanyol Basketball (CTBasquet) aux messieurs Isidre Espiga (Président de la section Basketball), Xavi Dorado (Technicien direct) ou Jorge Tarragone (Directeur de Campus Basketball).