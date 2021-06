CtW dit toujours que le patron d’Activision Blizzard, Kotick, est trop payé

Le groupe d’investissement CtW a déclaré que le PDG d’Activision Blizzard, Robert Kotick, était toujours trop payé, malgré le salaire de l’exécutif qui devrait être réduit.

Dans un communiqué publié sur son site Internet, la société a demandé aux actionnaires de s’opposer à la proposition de “Say-On-Pay” de la société, car Kotick a désormais un contrat de travail plus court. Ceci, combiné à l’incitation à la création de valeur pour les actionnaires – qui permet au PDG de recevoir des bonus basés sur le cours de l’action d’Activision Blizzard – annule fondamentalement les modifications apportées à sa rémunération de base.

“Parce que la prolongation du contrat n’est valable que jusqu’à la fin mars 2023, la seule année complète pour laquelle M. Kotick verra une réduction significative de l’équité salariale est 2022”, a déclaré CtW dans son communiqué.

“En d’autres termes, la prolongation n’est pas assez longue pour représenter un effort sérieux du comité de rémunération pour réduire la rémunération en actions démesurée du PDG sur une période prolongée. Le comité de rémunération est silencieux sur son approche d’incitation à long terme après mars 2023.

“En outre, les paiements substantiels pour les seules récompenses 2020 et 2021 de M. Kotick sont si importants qu’ils sapent gravement les réductions contractuelles qui s’appliquent en grande partie à 2022. M. Kotick a déjà reçu une aubaine suffisamment importante pour couvrir les réductions de salaire jusqu’au début de 2023 en raison de la Incitatif à la création de valeur pour les actionnaires.”

En juin 2020, CtW Investment Group a déclaré qu’Activision Blizzard avait “inutilement enrichi” Kotick. La rémunération de l’exécutif a été réduite en avril de cette année, en attendant l’approbation des actionnaires.

CtW a exprimé des préoccupations similaires à Electronic Arts, affirmant que son CTO et son CFO sont surpayés. Le résultat des déclarations du groupe d’investissement a conduit les actionnaires d’EA à voter contre les propositions de rémunération des dirigeants.

