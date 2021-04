Cuadra Fernández participera aux Jeux Olympiques de Tokyo en tant que VAR

21/04/2021 à 11:41 CEST

Ce mardi, nous avons rencontré tous les arbitres qui assisteront aux Jeux olympiques de Tokyo l’été prochain pour arbitrer les tournois masculins et féminins. Dans le cas du premier, l’équipe espagnole qu’il dirige sera présente. Luis de la Fuente.

Un événement olympique qui aura un autre représentant espagnol. C’est l’arbitre de Madrid mais installé à l’école des Baléares, Guillermo Cuadra Fernandez. Le CIO l’a inclus parmi les membres collégiaux qui joueront le rôle de VAR et qui accompagneront les Abdulkadir Bitgen, Italien Marco Guida, le Portugais Tiago Martins, Le français Benoit Millot, Le polonais Pawel Raczkowski, Israélien Roi reinshreiber et l’allemand Bibiana Steinhaus.

C’est sans aucun doute une saison d’une importance énorme pour le Madrilène qui vient de rentrer du Championnat d’Europe U21 où il a participé à la première phase finale et après que le Basque n’a pas pu assister à cause de COVID Ricardo de Burgos Bengoechea.

En outre, huit sont les arbitres choisis par l’UEFA pour siffler les deux tournois olympiques de football et où il y a quatre hommes et quatre femmes. Parmi la collégiale est le français Stéphanie Frappart qu’il n’est pas possible de siffler dans les deux tournois. Ce n’est pas pour rien que les Pays-Bas – Lettonie viennent de siffler pour la Coupe du monde du Qatar, à laquelle il faut ajouter la finale de la Super Coupe d’Europe masculine entre Liverpool et Chelsea en 2019.

L’ukrainien Kateryna monzul, le Russe Anastasia Pustovoitova et la suisse Esther Staubli Ils complètent le peloton de femmes auquel il faut ajouter les Portugais Artur Dias, Israélien Orel Grinfeeld, Serbe Srdjan Jovanovic et le bulgare Georgi Kabakov.

17 autres arbitres des deux sexes seront présents au nom du reste des confédérations: AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL et OFC.