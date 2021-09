Cuál es el “flagship killer” de la gama media?

La compétence entre les diferentes fabricants se est a poniendo muy tensa, algo que provoca que sean los usuarios los grandes beneficiados de estas batallas comerciales. Xiaomi estaba prácticamente libre de rivales hasta que Realme aterrizó en Europa a finales de 2019. Con esta llegada, Xiaomi tenía enfrente un rival muy poderoso capaz de arrebatarle el trono de la relación calidad/precio. Si miramos de cerca el nuevo Realme GT Master Edition et Mi 11 Lite 5G, podremos ver cómo se materializa esta circunstancia.

La pantalla es clave y realme lo sabe

Si echamos un vistazo a la pantalla de ambos terminaux, encontramos un tamaño de 6.43 pulgadas en el Realme GT Master Edition et de 6.55 pulgadas en el Mi 11 Lite 5G. Aunque los dos cuentan con resolución Full HD+, solo el dispositivo de realme ofrece una tasa de refresco de 120 Hz y 1.000 nits de brillo, el doble que su rival, que además se queda con una tasa de 90 Hz. Esta diferencia hace que el realme GT Master Edition se convierta muy posiblemente en la mejor pantalla de su segmento de precio.

Con el rendimiento no se juega

El rendimiento de un móvil es la piedra angulaire de la experiencia de usuario. Es imperativo que todo vaya fluido, poder tener una multitarea potente y jugar a los mejores juegos del mercado. En este sentido, el realme GT Master Edition présume de Ser el primer smartphone del mercado en contar con el nouveau processeur Snapdragon 778 5G, llegando en un momento en el que la escasez mundial de chips es un hecho.

El Xiaomi Mi 11 Lite 5G avec le Snapdragon 780G, por lo que ambos dispositivos rinden bien en la gama media y no tendrán problema para llevar a cabo cualquier tarea con fluidez. Encontramos una diferencia important en la memoria RAM y de almacenamiento, ya que el realme GT Master Edition puede ser nuestro en versions de 128/256 GB de almacenamiento con 6/8 Go de RAM. El Mi 11 Lite 5G avec une seule version de 6 Go de RAM et 128 Go d’almacenamiento.

Lideran los 64 mégapixels

En el apartado de las cámaras, encontramos una triple cámara trasera en ambos dispositivos, liderando un sensor principal de 64 mégapixels en ambos casos. También encontramos sensores ultra gran angular y macro en los dos modelos. Si echamos un ojo a la cámara selfie, vemos que está alojada en un agujero en la pantalla de los dos dispositivos. Pas d’obstante, llega a los 32 mégapixels en el realme GT Master Edition, quedándose en los 20 mégapixels en el realme.

Cuando el hardware es similar, entra en juego la optimización que hace cada fabricante después de apretar el botón de disparo. En el caso del realme GT Master Edition, se han integrado sólidos algoritmos de reconstrucción de varios fotogramas que pasará automáticamente por varios procesos, ofreciendo las mejores fotos incluso en paisajes nocturnos. En la capture de vidéo, los dos terminaux pueden capturar en resolución 4K a 30 fps.

Conexiones y batería

En los tiempos que corren, incluso los dispositivos de gama media deben contar ya con 5G. Tanto el realme GT Master Edition como el Xiaomi Mi 11 Lite cuentan con esta capacidad. Además, cuentan con otras conexiones importantes como NFC, GPS y USB-C. Sin embargo, hay una diferencia bestial entre ambos dispositivos en el apartado de la batería. Le dispositivo de realme cuenta con 4.300 mAh frente a los 4.250 mAh del mobile de Xiaomi. Hasta aquí todo bien, hasta que vemos que la carga rápida del realme GT Master Edition es de 65W frente a los 33W de su rival. Esto hace que el móvil pueda cargar el 100% de su batería en apenas 33 minutes.

Hay elementos importantes que pueden marcar la diferencia y hacer que un usuario se incline por un modelo u otro. En el caso del realme GT Master Edition, hay que destacar el mimo en el diseño que ha puesto la compañía. Para ello, ha sido el famoso diseñador japonés Naoto Fukusawa el que ha dejado su impronta en este móvil, intentando dar un diseño único y diferente al dispositivo.

El precio de un tueur phare

No hace falta llegar a los 400 euros para llevar con orgullo la etiqueta de «flagship killer» o mata-gigantes. En este caso, ninguno de los dos dispositivos cruza esta línea, que Realme consigue apurar mejor que su rival. El realme GT Master Edition parte de los 349 euros, mientras que el Mi 11 Lite 5G tiene un precio oficial de 399 euros. Vistas las diferencias técnicas entre los dos modelos, todo hace indicar que esta nueva «chinita» en el zapato de Xiaomi que se llama realme, se lleve la batalla del «flagship killer», al menos en esta ocasión…