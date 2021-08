Cuba aux Jeux Paralympiques de Tokyo : porte-drapeaux, équipe, sports et prévisions de médailles

Cuba est prête à participer aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020, où elle cherchera à continuer d’approcher les 100 médailles au total. Il est peu probable qu’ils réussissent avec seulement 17 athlètes, ce qui sera le nombre d’athlètes de l’île qui participeront.

Actuellement, il y a 85 médailles que les insulaires ont remportées dans l’histoire des Jeux Paralympiques : 39 d’or, 19 d’argent et 27 de bronze., comme l’a confirmé le Comité International Paralympique via le système statistique d’Atos.

Selon les commandants supérieurs de la délégation cubaine, il y a de fortes chances que le pour les athlètes cubains, en plus du fait que l’on est pleinement convaincu que certains peuvent ajouter plus d’une médaille.

Prévisions de médailles pour Cuba

On ne s’attend pas à ce qu’il y ait beaucoup de médailles que la délégation cubaine obtiendra lors du prochain tournoi paralympique, cependant, il est prévu qu’ils puissent ajouter au moins cinq médailles, étant le coureur Omara Durand, l’une des figures.

Et jusqu’à présent, Durand est l’un des athlètes qui a remporté le plus de médailles pour Cuba. Ajoutez cinq médailles d’or et cherchera à augmenter la récolte dans les terres asiatiques. Ils participeront au sprint de 100, 200 et 400 mètres.