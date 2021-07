Cuba bloque l’accès à Facebook et Telegram en raison de manifestations

in

14/07/2021 à 11h50 CEST

Les manifestations se poursuivent à Cuba en raison de la mauvaise gestion par le pays de la pandémie de coronavirus et des conséquences économiques qu’elle a provoquées. Le gouvernement cubain a pris mesures visant à restreindre l’accès aux médias sociaux et aux plateformes de messagerie. Selon NetBlocks, une organisation qui suit l’accès à Internet, Facebook, Instagram, WhatsApp et Telegram ont été au moins partiellement bloqué sur l’île des Caraïbes depuis lundi.

Mardi après-midi, il semble que les restrictions étaient toujours en vigueur, les habitants de La Havane n’ont pas accès aux données mobiles pour le moment.

L’accès à l’internet mobile est relativement nouveau à Cuba. Ce n’est que fin 2018 que le gouvernement socialiste du pays a commencé à mettre en place le service dans toute l’île, il faut prendre en compte que le pays est sous blocus des Etats-Unis, ce qui signifie que l’accès à la technologie sur l’île est très limité. Selon l’actuel président Miguel Díaz-Canel, un meilleur accès à Internet aiderait les Cubains à « défendre leur révolution ». Cependant, l’approche cubaine de la dissidence n’est pas nouvelle, tant au Myanmar qu’en Thaïlande la dissidence est organisée de cette manière.