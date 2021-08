Cuba cherche à reconnaître les crypto-monnaies pour les paiements. ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Cuba prévoit de réguler les monnaies numériques et d’ouvrir la voie à leur intégration dans le système de paiement du pays. Le pays nord-américain a confirmé que la banque centrale établira les règles du secteur et délivrera des licences aux fournisseurs de services d’actifs virtuels. Le gouvernement cubain a récemment publié la « Résolution 215 » dans le journal officiel Gaceta Oficial. La résolution révèle que la Banque centrale de Cuba reconnaît les monnaies numériques et adoptera de nouvelles lois pour contrôler l’industrie.

La nouvelle résolution obligera tous les fournisseurs de services de monnaie numérique à acquérir une licence.

La nouvelle résolution exigera également que tous les fournisseurs de services de monnaie numérique acquièrent une licence, qu’ils délivreront eux-mêmes. La résolution 215 stipule que Cuba peut autoriser l’utilisation de monnaies numériques pour des raisons d’intérêt socio-économique. Cependant, l’État veillera à ce que toutes les activités de monnaie numérique soient contrôlées. Ces activités ne doivent pas non plus comporter d’éléments illégaux. Cuba suit en partie les traces d’un autre pays d’Amérique latine, El Salvador, qui a récemment fait du bitcoin une monnaie légale facultative. Cependant, tout n’a pas été sans heurts pour ce dernier, comme l’a pensé le président Nayib Bukele lorsqu’il a annoncé cette décision.

Les Cubains utilisent déjà des crypto-monnaies pour les paiements transfrontaliers.

La banque centrale de Cuba espère que son intégration sera beaucoup plus fluide. Et selon les experts locaux, le pays a besoin de crypto-monnaies. Cuba a été confrontée à des sanctions de l’ère Trump qui ont limité l’approvisionnement en dollars américains de la nation insulaire. Lorsque Joe Biden a pris la présidence des États-Unis, beaucoup pensaient qu’il assouplirait ces restrictions. Cependant, il n’a fait qu’en rajouter, et maintenant Cuba est à court de dollars américains. En outre, de nombreux autres pays qui commerçaient auparavant avec Cuba se retirent, endommageant davantage une situation déjà mauvaise.