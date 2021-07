Cuba définit ses représentantes féminines de beach-volley pour Tokyo 2020

07/07/2021 à 02:40 CEST

. / La Havane

Cuba défini le duo de beach volley composé de Lidinny Echevarría et Leila Martínez comme leurs représentants aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, ont rapporté mardi les médias sportifs de l’île. L’entraîneur principal de l’équipe féminine de beach-volley, Alain Hernández, a expliqué qu’un groupe technique et la commission nationale cubaine de la spécialité ont analysé la trajectoire des joueuses sur les paramètres de “discipline, respect du plan d’entraînement, résultats sportifs et projection de futur”.

Sa décision a été de garder un membre de chacune des deux paires composées de Leyla Martínez-Maylen Delís et Lidiannis Echevarrría et Yanisleidys Sánchez, vainqueurs du billet pour Tokyo lors du tournoi pré-olympique de Colima, au Mexique, disputé à la fin de Juin dernier. Echevarrría et Martínez ont déjà joué ensemble en 2017 lors du championnat du monde autrichien, où ils ont terminé à la neuvième place et la même année, ils ont joué sur le circuit nord-américain et caribéen, Norceca, où ils ont dominé la deuxième étape.

L’entraîneur Hernández a souligné que les joueurs sélectionnés étaient ceux qui “ont le mieux rempli l’ensemble du processus d’entraînement”.

La Fédération internationale de volley-ball (FIVB) a annoncé lundi le résultat du tirage au sort des 24 couples qui animeront le tournoi de beach-volley dans chaque sexe. La compétition olympique de beach-volley pour les femmes débutera le 24 juillet. Le 3 août débuteront les quarts de finale, le 5 les demi-finales et le 6 auront lieu les discussions sur les médailles. Les Cubains forment le groupe E avec les participants d’Autriche, de Russie et d’Italie.

Les 24 équipes de chaque sexe sont composées du Japon -en tant que pays hôte de l’événement-, des vainqueurs du championnat du monde de beach volley 2019, des deux vainqueurs du tournoi de qualification olympique, de 15 équipes sur la liste olympique, ainsi que des champions des cinq coupes continentales.

Cuba a classé plus de 60 athlètes dans 11 sports de la représentation que prendra l’événement japonais -intégré par entre 70 et 74 athlètes-, selon les prévisions des autorités sportives locales.

Cuba a participé à 20 éditions des Jeux Olympiques représentés par 1 713 athlètes qui ont concouru dans 29 sports et a remporté 71 médailles d’or, 65 d’argent et 66 de bronze, avec la boxe comme insigne. Lors de sa dernière performance olympique, à Rio de Janeiro 2016, il a remporté 11 médailles, dont 5 d’or, 2 d’argent et 4 de bronze.