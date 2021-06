Cuba dit que son vaccin Abdala est l’un des plus efficaces au monde

A la clôture du 21 juin 2021, Cuba avait 4 979 420 doses administrées avec ses candidats vaccins. (Image représentative)

Par Alfredo Boada Mola

Cuba et ses scientifiques célèbrent au milieu de la bataille du pays contre la pandémie de Covid-19 alors que son candidat vaccin Abdala a montré une efficacité de 92,28% dans les résultats finaux d’un essai de phase III utilisant un calendrier de vaccination à trois doses.

L’île des Caraïbes est le premier pays d’Amérique latine à présenter son propre vaccin contre le coronavirus, avec cinq projets à différents stades de recherche.

Le Centre de génie génétique et de biotechnologie (CIGB) de La Havane a développé les vaccins Abdala et Mambisa (ce dernier est destiné à l’administration nasale), tandis que Soberana 1, Soberana 2 et Soberana Plus sont produits par l’Institut Finlay de la capitale cubaine. Tous sont des vaccins à sous-unités protéiques, composés d’une fraction synthétique de la protéine SARS-CoV-2 S, appelée RBD (receptor binding domain).

L’efficacité du vaccin cubain Abdala le place bien au-dessus de l’exigence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d’au moins 50 % d’efficacité et le place parmi les vaccins les plus performants au monde contre Covid-19.

Abdala est à égalité avec les vaccins produits dans les grands laboratoires des pays les plus riches du monde, qui recherchent sur la base de milliards de dollars de financement, une chimère pour Cuba au milieu de l’intensification pendant la pandémie actuelle du féroce blocus économique, commercial et financier déclenché par les États-Unis pendant six décennies.

Novavax des États-Unis arrive en tête de liste avec 96 pour cent d’efficacité du vaccin, suivi de Pfizer (États-Unis/Allemagne) avec 95 pour cent ; Moderna (États-Unis) avec 94 pour cent et Abdala de Cuba se classe quatrième avec 92,28 pour cent. À la cinquième place se trouve Spoutnik V (Russie) avec 91,6 %.

Le groupe d’affaires de la biotechnologie et des industries pharmaceutiques de l’île, BioCubaFarma, a déclaré que ” Cuba disposera de deux vaccins qui satisferont aux exigences minimales d’efficacité clinique déclarées par l’OMS “, comme précédemment le Finlay Vaccine Institute de La Havane a réussi à développer le vaccin Soberana 02 avec 62 pour cent efficacité pour les deux premières de ses trois doses programmées.

Face à un tel exploit, le président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez a écrit sur Twitter : « Frappés par deux pandémies (#COVID19 et #Blockade), nos scientifiques du Finlay et du CIGB ont franchi tous les obstacles et nous ont donné deux vaccins très efficaces : #SOBERANA02 et #Abdala.

La phase de recherche clinique de Phase III d’Abdala a débuté le 22 mars 2021 dans les provinces de l’est de Cuba, Santiago de Cuba, Guantanamo et Granma, avec la participation de 48 290 volontaires.

Abdala fait également partie d’études d’intervention sur les personnes à haut risque, y compris les agents de santé, dans plusieurs provinces cubaines.

A la clôture du 21 juin 2021, Cuba avait 4 979 420 doses administrées avec ses candidats vaccins.

Le Centre cubain de contrôle d’État des médicaments, des équipements et des dispositifs médicaux a noté que les candidats vaccins Soberna 02 et Abdala ont un profil d’innocuité adéquat, tandis que l’apparition de titres d’anticorps a été vérifiée, ce qui garantit l’élévation de la réponse immunitaire.

De même, les installations impliquées dans le processus de production ont été inspectées, dans le but de certifier les bonnes pratiques, en plus d’évaluer et de valider la qualité de chaque lot, et les vaccinatoires où se déroule le schéma de vaccination ont également été validés.

Ces derniers jours, des chercheurs cubains ont déclaré qu’ils étaient en train de concevoir des études cliniques dans des populations pédiatriques utilisant le vaccin Abdala.

Avec cela, Cuba a ses propres vaccins et n’a pas besoin de les importer, ni d’éviter d’éventuels échecs lors de leur achat et de leur transport sur son territoire, ni de subir des rejets comme ceux qu’elle reçoit à chaque fois qu’elle essaie d’acquérir des marchandises avec 10 pour cent ou plus de composants en provenance des États-Unis, un pays qui le bloque économiquement, commercialement et financièrement depuis six décennies et sanctionne les navires qui apportent des produits sur l’île.

Selon les scientifiques et spécialistes cubains, d’ici la fin de l’année, l’ensemble de la population cubaine devrait être immunisée contre le coronavirus SARS-CoV-2, dans le cadre d’une stratégie nationale de vaccination par groupes de population.

(L’auteur est le correspondant en chef Inde-Asie du Sud de l’agence de presse latino-américaine Prensa Latina. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

