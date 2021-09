Cuba est-il le prochain en ligne avec Crypto Legal Tender ?

Selon l’agence de presse officielle de Cuba, le reportage de Prensa Latina, la Banque centrale cubaine a publié sa résolution n° 215 sur la crypto-monnaie le 16 septembre, qui a fait des monnaies virtuelles une méthode légale de transactions commerciales à Cuba, avec effet immédiat. En outre, la résolution positive de la Banque sur la cryptographie a été énoncée avec l’exigence que les entreprises de cryptographie soient tenues d’acquérir des licences du gouvernement pour mener des opérations dans la nation.

publicité

La résolution de la Banque centrale a également mis en évidence la nature volatile de la cryptographie, rendant sa gestion vulnérable aux risques inévitables de politique monétaire et d’instabilité financière. La banque a également souligné la menace constante de tomber dans le piège du financement d’activités criminelles, dans le cadre des risques liés à la cryptographie, au lieu de l’anonymat absolu.

« Même si ces actifs et fournisseurs virtuels opèrent en dehors du système bancaire et financier, leur gestion implique des risques pour la politique monétaire et la stabilité financière… La résolution a également ajouté qu’une telle procédure implique également des risques d’être utilisées pour financer des activités criminelles, compte tenu de l’anonymat excessif des utilisateurs. enregistrés dans ces réseaux et les transactions dérivées de leur utilisation. », a déclaré le journal latin lors de l’examen de la résolution.