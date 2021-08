Cuba est sur le point de reconnaître le Bitcoin comme méthode de paiement Crypto new media

in

ÉconomieBitcoin

27 août 2021 à 9:24 UTC

Cuba est sur le point de reconnaître et de réglementer le Bitcoin et les autres crypto-monnaies comme moyens de paiement. Ceci est détaillé dans une résolution du ministère de la Justice publiée jeudi. La résolution est signée par la ministre-présidente de la banque centrale, Marta Sabina Wilson González.

Le document, qui a été publié au Journal officiel, précise que la banque centrale fournira un cadre pour déterminer comment octroyer des licences aux fournisseurs de services financiers pour la facilitation des transactions de crypto-monnaie. La banque centrale peut en outre autoriser les transactions Bitcoin « pour des raisons d’intérêt socio-économique » tout en maintenant le contrôle de l’État sur ses opérations.

Le président cubain Miguel Díaz Canel aurait déjà envisagé l’utilisation des crypto-monnaies en mai, citant la “commodité” de leur utilisation dans le cadre de l’économie du pays.

La nation d’Amérique centrale a été frappée par un certain nombre de restrictions américaines ces dernières années; ce n’est qu’en juillet de cette année que le président Biden a ordonné une révision des politiques de l’ère Trump qui restreignent les options pour les envois de fonds américano-cubains.

Les envois de fonds vers Cuba sont estimés à environ 2 à 3 milliards de dollars par an.

Le secteur mondial des envois de fonds a montré un intérêt croissant pour le Bitcoin et les pièces stables comme l’USDt, car ils offrent aux travailleurs étrangers une option considérablement moins chère et plus rapide pour envoyer de l’argent à leur famille par rapport aux principaux fournisseurs de services de transfert de fonds comme Western Union.

Cuba suit quelque peu les traces d’El Salvador avec son dernier mouvement, bien qu’il ne reconnaisse pas le Bitcoin comme monnaie légale. La résolution précise que « l’unité monétaire de la République de Cuba est le peso cubain, et que les billets de banque et les pièces métalliques émis par la Banque centrale de Cuba sont les seuls à avoir cours légal ».

Bitcoin a gagné en popularité à Cuba parmi les citoyens qui cherchent à sortir leurs économies de la devise faible du pays ; un nombre croissant de personnes utilise déjà Bitcoin et d’autres crypto-monnaies pour les paiements ou pour recevoir leur salaire. Les données publiées par TradingView plus tôt cette année ont indiqué que plus de la moitié (50,4%) de toutes les demandes sur la plate-forme en provenance de Cuba étaient liées à la crypto-monnaie.

Thomas est journaliste au BTC Times. Il aime écrire sur Bitcoin, en apprendre davantage sur Bitcoin et HODLing bitcoin.