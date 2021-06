Cuba Gooding Jr. perd une procédure judiciaire pour ne pas avoir répondu à une plainte pour abus – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’acteur Cuba Gooding Jr., a perdu une procédure judiciaire pour ne pas avoir répondu à la plainte d’une femme qui l’accusait de l’avoir touchée. L’Américain a au moins trente accusations d’attouchements et une de viol.

Natasha Ashworth a dénoncé en octobre 2019 qu’un an plus tôt, alors qu’elle travaillait dans un bar, l’acteur avait tenté à plusieurs reprises de lui toucher les fesses.

Sans réponse à l’accusation de Gooding Jr. ou de ses avocats dans les 12 mois suivant le procès, Ashworth a demandé que l’acteur soit condamné par contumace pour coups et blessures.

Le juge Alexander Tisch était d’accord avec le plaignant, bien qu’il ait refusé d’accepter l’accusation de « souffrance émotionnelle » à la suite de l’agression sexuelle.

Le magistrat a souligné que l’affaire pourrait être portée en justice pour déterminer l’indemnité que Gooding Jr. devrait verser à la victime.

L’acteur, qui a remporté un Oscar en 1996 pour son rôle de footballeur dans Jerry Maguire, attend un procès à New York pour avoir malmené trois femmes dans des bars de Manhattan en 2018 et 2019, d’après ce que l’on sait, a été reconnu non coupable.

Gooding Jr. a également été accusé en août dernier d’avoir violé une femme deux fois dans la même journée, les événements se sont déroulés en 2013 dans un hôtel de New York.

Au total, 30 femmes ont affirmé avoir été agressées sexuellement de différentes manières par l’acteur lors d’événements survenus sur plus d’une décennie.