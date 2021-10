Cuba Gooding Jr. sera accusé d’avoir abusé sexuellement de trois femmes – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Cuba Gooding Jr. sera jugé à New York en février 2022 pour des affaires dans lesquelles il est accusé d’avoir tripoté 3 femmes.

Selon les procureurs, l’acteur Cuba Gooding Jr. sera présenté comme un assaillant en série ; Pour sa part, la défense maintient que l’affaire est un exemple que le ‘#MeToo’ est hors de contrôle.

Le juge Curtis Farber a fixé la date de début du procès de Cuba Gooding Jr. au 1er février 2022 ; Il était auparavant prévu pour avril 2020.

Cuba Gooding Jr. est accusé par trois femmes de les avoir agressées sexuellement dans trois boîtes de nuit différentes de Manhattan entre 2018 et 2019.

L’actrice oscarisée a été arrêtée en juin 2019 après qu’une femme de 29 ans a informé la police que l’acteur lui avait serré la poitrine sans son consentement au Magic Hour Rooftop Bar & Lounge.

Quelques mois plus tard, l’acteur de 53 ans a été inculpé de deux incidents supplémentaires prétendument en 2018.

Une serveuse l’a accusé de lui avoir pincé les fesses après avoir fait un commentaire sexuellement suggestif à TAO Downtown et une autre de l’avoir touchée de force de manière inappropriée à LAVO New York.

Au total, Cuba Gooding Jr. est accusé de six délits qui pourraient le conduire en prison s’il est reconnu coupable, selon l’AP.

De son côté, l’acteur Cuba Gooding Jr. a plaidé non coupable et a nié toutes les accusations portées contre lui, et ses avocats plaident contre le mouvement #MeToo.

Et ils disent qu’avec le mouvement, les victimes présumées tentent de transformer des « gestes communs » ou des malentendus en crimes.

Cuba Gooding Jr. a été accusé par 19 femmes, dont une qui a déclaré avoir été violée en 2013, une affaire qui a été combattue par l’acteur.