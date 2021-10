Cuba invite à participer à la deuxième édition du Forum des affaires 2021

Cuba a pris des mesures importantes pour moderniser son modèle économique et créer de nouveaux acteurs économiques, tant publics que privés.

Par Juan Carlos Marcof Sánchez

La situation épidémiologique à Cuba s’est considérablement améliorée au cours des deux derniers mois après les mesures sanitaires prises par le gouvernement et l’application d’une vaste campagne de vaccination avec trois vaccins cubains contre le COVID. Plus de 70 % de la population a terminé le cycle de vaccination, tandis que 90 % ont reçu au moins une dose du vaccin. Selon ce processus, la quasi-totalité de la population cubaine sera entièrement vaccinée début novembre, y compris les enfants de plus de 2 ans.

Ainsi, le pays avance progressivement dans l’ouverture de tous les services, activités sociales et culturelles, et surtout de l’économie et de sa principale source de revenus : le tourisme.

Dans ce nouveau cadre, le ministère du Commerce extérieur, de l’Investissement et de la Collaboration a lancé la deuxième édition du Forum des affaires Cuba 2021, qui se tiendra virtuellement du 29 novembre au 2 décembre de cette année, dans le but de continuer à promouvoir le commerce extérieur et investissement.

Ce Forum offrira un excellent cadre de discussion entre les représentants des entreprises indiennes et cubaines, y compris les nouveaux acteurs de l’économie cubaine, ceux du secteur privé, les responsables gouvernementaux, les chambres de commerce et les agences de promotion du commerce et des investissements, qui souhaitent interagir et échanger idées sur les affaires et le commerce avec l’île.

Les relations entre Cuba et l’Inde ont été établies il y a plus de soixante ans et reposent sur des liens profonds d’amitié et de coopération. Malgré la distance géographique, Cuba et l’Inde ont toujours trouvé une langue commune dans des valeurs et des aspirations partagées et cela s’est reflété dans l’importance que les deux pays ont accordée aux relations et dans l’échange intense de visites au plus haut niveau. À cet égard, il convient de noter la visite du président Ram Nath Kovind en 2018 à Cuba et de l’actuel président cubain Miguel Diaz Canel, qui s’est rendu en Inde en tant que premier vice-président en 2015.

L’éloignement géographique n’a pas été un obstacle au développement des relations commerciales, économiques et financières. Il existe aujourd’hui un échange positif dans les domaines des énergies renouvelables, de l’agriculture, de l’industrie biopharmaceutique, pour ne citer que quelques exemples ; mais le potentiel est encore plus important dans des secteurs dissemblables selon les capacités des économies des deux pays et les avantages offerts par leur situation géographique pour accéder à de nouveaux marchés lointains.

Cuba a pris des mesures importantes pour moderniser son modèle économique et créer de nouveaux acteurs économiques, tant publics que privés. L’économie a été largement diversifiée avec un développement élevé dans l’industrie minière, l’industrie pharmaceutique et la biotechnologie, l’informatique et offre de larges perspectives dans l’agriculture, le tourisme et l’industrie manufacturière. Cuba a plus d’un millier d’articles d’exportation, qui sont à différents niveaux de développement. Il existe plus de 715 produits consolidés, 347 produits en promotion et 126 en développement. Les principaux sont : sucre, rhum, fruits de mer, nickel et autres produits miniers, charbon de bois, miel, produits biopharmaceutiques, tabac, services médicaux, services éducatifs, services de télécommunications, tourisme, services informatiques, services culturels, services sportifs.

Les projets à investissements étrangers s’inscrivent dans la nouvelle stratégie économique et sociale de relance de l’économie. Ils sont alignés sur les axes stratégiques et les secteurs identifiés dans les bases du plan de développement économique et social jusqu’en 2030. Les investissements offrent des facilités dans la zone économique spéciale Mariel, où plus de 678 projets d’investissements étrangers sont en cours de développement.

C’est pourquoi, ce deuxième Forum peut offrir un espace utile de partage et d’échange d’informations sur les transformations de l’économie cubaine. Ce sera une excellente occasion d’en apprendre davantage sur les principaux produits d’exportation de Cuba (biens et services) et les opportunités commerciales dans des domaines prioritaires tels que les secteurs biopharmaceutique, touristique, alimentaire et agricole.

Les principales autorités du gouvernement cubain liées aux relations économiques et commerciales participeront à l’événement, parmi lesquelles le vice-premier ministre et ministre de l’économie, Alejandro Gil, et le ministre du commerce extérieur, des investissements et de la collaboration, Rodrigo Malmierca.

Le programme comprend des sessions de travail dédiées au tourisme, à l’industrie bio-biopharmaceutique et au secteur agroalimentaire, entre autres.

Cet événement comprendra également pour la première fois un salon virtuel, qui permettra aux représentants des entreprises d’exposer leurs produits via la plate-forme Business Forum. Un autre Forum des affaires se tiendra avec la participation de Cubains résidant à l’étranger qui ont des intérêts commerciaux et d’investissement dans l’île, ce qui contribuera à renforcer davantage les liens entre les Cubains qui vivent à l’étranger et ceux qui vivent à Cuba.

Lors de l’inscription sur le site Internet du Forum, il sera possible d’organiser des réunions de travail avec des représentants d’entreprises du secteur extérieur de l’économie. On peut s’inscrire via le site Web www.foroempresarial.mincex.gob.cu. Vous pouvez également trouver de l’aide à l’ambassade de Cuba à New Delhi : secretaria@in.embacuba.cu. Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 25 novembre.

Visitez notre foire virtuelle

Une foire virtuelle raccourcit les distances entre les nations et, par conséquent, entre les entrepreneurs à la recherche de nouvelles opportunités.

Depuis Cuba, nous voulons mettre la promotion de tous les biens et services nationaux destinés à l’exportation à portée de main d’un simple clic.

(L’auteur est chargé d’affaires, ambassade de Cuba en Inde. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.