Cuba peut autoriser les paiements Bitcoin pour les transactions locales

La Banque centrale de Cuba a annoncé son intention de réglementer l’utilisation des crypto-monnaies dans les transactions commerciales à travers le pays.

Les agences gouvernementales interdites d’utiliser la crypto

La Banque centrale de Cuba (BCC) a déclaré dans une résolution que la banque doit dûment autoriser l’utilisation de Bitcoin dans les transactions commerciales. Le nouveau règlement souligne que les crypto-monnaies peuvent être autorisées à être utilisées « pour des raisons d’intérêt socio-économique ».

Cependant, la BCC a noté que les agences d’administration gouvernementales ne sont pas autorisées à utiliser des crypto-monnaies dans les règlements de transactions, sauf autorisation de la banque centrale.

De plus, la banque a établi des règles pour autoriser les institutions gérant des crypto-monnaies dans le pays. Selon la résolution, les entreprises qui utilisent des actifs virtuels pour des opérations liées à des activités financières, d’échange et de collecte ou de paiement doivent désormais être autorisées à opérer.

La BCC a également précisé que les institutions financières et autres entités juridiques ne peuvent utiliser des actifs virtuels qu’au sein de leur secteur et avec les membres intéressés du public.

Cependant, la BCC a également montré son scepticisme à l’égard des actifs numériques en avertissant les consommateurs des risques de l’argent virtuel. La banque a émis un avertissement, avertissant les utilisateurs de s’abstenir d’investir ou d’effectuer des transactions avec des actifs virtuels en raison des problèmes de volatilité entourant l’industrie naissante.

La BCC a également souligné que les crypto-monnaies risquaient d’être utilisées pour financer des activités criminelles en raison de leur nature anonyme.

Par conséquent, la banque a déclaré que quiconque serait impliqué dans ces transactions assumerait en fin de compte toute responsabilité civile, pénale ou impliquée.

Les Cubains se tournent vers les crypto-monnaies

La popularité des crypto-monnaies à Cuba a considérablement augmenté dans le pays. L’embargo économique d’une décennie imposé par les États-Unis parallèlement à l’augmentation rapide des cas de coronavirus a conduit des milliers de citoyens à passer à la cryptographie pour envoyer de l’argent à leurs proches.

Les sanctions américaines contre Cuba ont conduit les banques internationales et les sociétés de transfert à éviter l’île, rendant les envois de fonds difficiles pour ses plus de 1,7 million de citoyens. Par exemple, le plus grand service de transfert d’argent au monde, Western Union, a suspendu les transferts en dollars américains vers Cuba l’année dernière.

. rapporte que des pays comme le Vietnam et le Mexique ont appelé les États-Unis à lever cet embargo commercial de longue date sur Cuba, mais en vain.

La nouvelle résolution de la banque centrale indique que Cuba reconnaît enfin les crypto-monnaies dans le pays comme un moyen légal, et c’est une évolution bienvenue. La nouvelle réglementation sur les crypto-monnaies intervient après que les citoyens ont organisé des manifestations antigouvernementales sur l’île le mois dernier.

Des milliers de Cubains avaient protesté contre la crise économique et la gestion par le gouvernement de la pandémie de coronavirus et des restrictions aux libertés civiles.

