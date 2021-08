Cuba prévoit de reconnaître et de réglementer les crypto-monnaies pour les paiements. ⋆ Crypto nouveaux médias

Cuba, pays d’Amérique du Nord, vise à reconnaître et à réglementer officiellement les crypto-monnaies. Conformément à une récente résolution publiée au Journal officiel, la Banque centrale établira des règles pour l’utilisation des actifs numériques. La banque centrale a également révélé qu’elle travaillerait sur l’octroi de licences aux fournisseurs de services de cryptographie opérant sur l’île nord-américaine. Cuba fait actuellement l’objet de plusieurs sanctions de la part des États-Unis, ce qui rend plus difficile l’utilisation du dollar américain.

Cuba suit El Salvador dans la reconnaissance des crypto-monnaies.

En mai 2021, la nation latino-américaine El Salvador a adopté une loi reconnaissant le Bitcoin comme monnaie légale facultative dans le pays. La loi Bitcoin d’El Salvador est prête à entrer en pratique le mois prochain, et les préparatifs pour la même chose battent déjà leur plein. La résolution du Journal officiel mentionne que la Banque centrale a le pouvoir d’autoriser les actifs numériques « pour des raisons d’intérêt socio-économique ». Cependant, l’État veillera à ce que les opérations soient contrôlées. Il veillera également au fait que si ces opérations de transfert cryptographique sont vulnérables aux activités illicites.

Les Cubains utilisent déjà les crypto-monnaies pour lutter contre les incertitudes économiques.

Les Cubains utilisent déjà de plus en plus les crypto-monnaies pour lutter contre les incertitudes économiques croissantes. Plus tôt, Erich García, un expert local en crypto-monnaie de Cuba, a déclaré que les indigènes utilisaient déjà des actifs numériques via des cartes-cadeaux pour effectuer des achats en ligne. La popularité des crypto-monnaies a augmenté parmi un groupe technologiquement averti à Cuba. Il est devenu plus difficile d’utiliser le dollar américain en raison des règles d’embargo renforcées imposées sous l’ancien président Donald Trump. Plus tôt, Chainalysis a rapporté que le Vietnam était classé premier dans l’adoption de la cryptographie cette année. L’Inde, le Pakistan et l’Ukraine sont les autres principaux pays qui ont connu une adoption accrue de la cryptographie.