Cuba reconnaît et réglemente les crypto-monnaies pour les transactions commerciales

La résolution a été publiée au Journal officiel de Cuba et établit la réglementation des crypto-monnaies.

On a beaucoup parlé de l’importance de l’utilisation des crypto-monnaies sur l’île de Cuba. En fait, déjà en mai, QuotidienBitcoin Il avait déclaré que le président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ainsi que d’autres représentants du gouvernement, J’examinais l’adoption des crypto-monnaies comme instrument pour surmonter les turbulences financières dans le pays. Cela s’est produit quelques semaines après que les autorités cubaines ont commencé à discuter de la mise en œuvre des actifs numériques dans l’économie.

Eh bien maintenant c’est une réalité et c’est dans le Journal officiel numéro 215 de la Banque centrale de Cuba, dont le résumé dit que la résolution « établit les normes sur la base desquelles la Banque centrale de Cuba réglemente l’utilisation de certains actifs virtuels dans les transactions commerciales, ainsi que l’octroi d’une licence à des prestataires de services d’actifs virtuels (crypto-actifs, crypto-monnaies et monnaie virtuelle) pour les opérations liées à l’activité financière, d’échange et de collecte ou de paiement, dans et depuis le territoire national ».

Cela indique que, certainement, le gouvernement cubain reconnaîtra et réglementera les crypto-monnaies pour les paiements sur l’île.

La résolution précise que la Banque centrale peut autoriser l’utilisation de crypto-monnaies “pour des raisons d’intérêt socio-économique” mais avec l’État veillant à ce que ses opérations soient contrôlées. Il a également explicitement noté que les opérations ne peuvent pas impliquer des activités illégales.

Surveillance officielle

Il est à noter que la résolution, publiée hier, entrera en vigueur le 15 septembre.

Cuba traverse l’une de ses pires crises économiques, avec un produit intérieur brut, le PIB, qui a chuté de 11% en 2020 en raison du durcissement de l’embargo américain et de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’île. De plus, en ajoutant à ce qui précède les restrictions de voyage, l’envoi de fonds familiaux devient de plus en plus compliqué, c’est pourquoi de nombreux Cubains se tournent vers les crypto-monnaies pour s’assurer que l’argent parvienne à leurs proches sur l’île.

Cependant, tout n’est pas rose par rapport à cette ouverture crypto. La résolution précise que « les institutions financières et autres entités juridiques ne peuvent utiliser des actifs virtuels qu’entre elles et avec des personnes physiques, pour effectuer des opérations monétaires et commerciales, ainsi que des échanges et des remboursements », cette lorsqu’il est autorisé par la Banque centrale de Cuba.

France24 indique que la BCC prévient que les opérations avec ces actifs virtuels comportent « des risques pour la politique monétaire et la stabilité financière, en raison de la forte volatilité qui les caractérise et qu’elles sont réalisées dans des réseaux de données dans le cyberespace, généralement décentralisés, sans qu’il y ait de contrôle des émissions. , réglementation » et “Contrôle officiel”.

