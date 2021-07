Cuba sera-t-elle enfin libre ? 10z viral

Plus tôt dans la journée, des manifestations contre la dictature communiste de Cuba ont éclaté à travers l’île. Le New York Times, longtemps apologiste de la tyrannie de Castro, reconnaît la réalité actuelle :

Criant « Liberté » et autres slogans anti-gouvernementaux, des centaines de Cubains sont descendus dans les rues des villes du pays dimanche pour protester contre les pénuries de nourriture et de médicaments, dans une remarquable éruption de mécontentement sans précédent depuis près de 30 ans.

Il h. Oui, « Liberté » est un slogan anti-gouvernemental. Le Times, cependant, est à peu près toujours du côté du gouvernement, surtout lorsque le gouvernement est socialiste.

« Le peuple meurt de faim ! a crié une femme lors d’une manifestation filmée dans la province d’Artemisa, à l’ouest de l’île. « Nos enfants meurent de faim ! Un clip circulant sur Twitter montrait des manifestants renversant une voiture de police à Cardenas, à 90 miles à l’est de La Havane. Une autre vidéo montrait des personnes pillant l’un des magasins gouvernementaux les plus détestés, qui vendent des articles extrêmement chers dans des devises que la plupart des Cubains ne possèdent pas. Dans un pays connu pour la répression répressive de la dissidence, les rassemblements ont été largement considérés comme étonnants.

Une cascade de préférences commence-t-elle à Cuba ? Si tel est le cas, la tyrannie communiste pourrait tomber à une vitesse vertigineuse. Mais après 60 ans, il est difficile d’être optimiste.

Le Miami Herald a un compte rendu sympathique des manifestations d’aujourd’hui :

Dans une manifestation sans précédent de colère et de frustration, des milliers de personnes sont descendues dans les rues dimanche dans plusieurs villes et villages de Cuba, dont La Havane, pour appeler à la fin de la dictature vieille de plusieurs décennies et exiger de la nourriture et des vaccins alors que les pénuries de produits de première nécessité ont atteint des proportions de crise et les cas de COVID-19 ont grimpé en flèche.

***

Cuba est en proie à sa pire contraction économique depuis plus de trois décennies, alors que des inefficacités chroniques et une bureaucratie paralysante ont progressivement érodé la capacité de production du pays, y compris les secteurs essentiels de l’alimentation et de l’agriculture.

COVID-19 a ajouté aux malheurs de Cuba :

Aujourd’hui, Cuba lutte pour contrôler la transmission du coronavirus et a atteint des records presque quotidiennement au cours des dernières semaines. Cuba a décidé de fabriquer son propre vaccin COVID-19 et n’a pas cherché à acheter des vaccins d’autres pays. Mais les plans pour immuniser la population avec un vaccin local ont été entravés par des retards.

Comme le fait qu’ils n’ont pas de seringues.

Le Havana Times essaie de mettre un visage positif sur les difficultés de Cuba. Tout est de la faute des Américains, bien sûr, même si pourquoi, si le communisme est un système supérieur, sa survie devrait dépendre des États-Unis capitalistes, n’est jamais expliqué.

Comme indiqué ci-dessus, Cuba a développé son propre vaccin COVID. Que cela fonctionne ou non, je n’en ai aucune idée, mais le problème immédiat est que Cuba n’a aucun moyen d’administrer le vaccin car il manque de seringues – un problème socialiste classique :

A ce jour, quelque 6 millions de doses du vaccin Abdala ont été administrées (trois sont nécessaires pour compléter le traitement). Mais maintenant, leurs efforts de vaccination sont entravés par une pénurie de seringues.

***

Global Health Partners (GHP) a indiqué que Cuba a besoin d’environ 20 millions de seringues dont GHP a déjà fourni 4 millions. Par respect pour les contributions médicales internationales de Cuba, qui font honte aux pays les plus riches, j’appelle tout le monde à faire un don pour aider à la pénurie de seringues et aux efforts médicaux de Cuba. Vous pouvez faire un don via Global Health Partners. Voici le lien vers la page de collecte de fonds : https://ghpartners.org/syringes4cuba/

Cuba a une population d’environ 11 millions d’habitants, donc les 20 millions de seringues pour lesquelles le régime communiste est allé mendier représentent environ deux pour chaque habitant. Soit dit en passant, Global Health Partners est une organisation de gauche dont le siège est à New York et qui date d’une décennie précédente :

Global Health Partners (anciennement Disarm) a été fondé en 1976 en tant que groupe de contrôle des armes à feu œuvrant pour interdire la propriété privée d’armes de poing et exiger une licence pour tous les fusils et fusils de chasse. Nos premiers efforts ont conduit à la création de la National Coalition to Ban Handguns. Dans les années 1980, le GHP s’est élargi pour créer une opposition plus large aux armes nucléaires et à l’Initiative de défense stratégique. Nous avons été l’un des premiers et persistants défenseurs d’une réduction du budget militaire gonflé et de la réaffectation des ressources gouvernementales à l’éducation, à la réduction de la pauvreté et à d’autres besoins humains pressants. GHP était également un éminent critique du soutien de Washington aux régimes répressifs au Salvador, au Nicaragua et au Guatemala. Tout au long de la longue guerre civile au Salvador, nous avons travaillé pour mettre fin à l’aide militaire américaine et au soutien aux escadrons de la mort de droite, et avons aidé à construire le mouvement pour mettre fin au soutien américain à la guerre « contra » au Nicaragua.

Comme tous les pays socialistes, Cuba est un cas désespéré avec un contraste saisissant entre une élite dirigeante petite mais incroyablement riche et une vaste population appauvrie. Le temps est peut-être enfin venu où le peuple cubain peut se débarrasser du joug communiste et rejoindre le monde. On ne peut que l’espérer.