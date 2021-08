Cuba tient à reconnaître et à réglementer officiellement les crypto-monnaies ⋆ Crypto new media

Cuba vise à devenir le premier pays d’Amérique du Nord à reconnaître et à réglementer officiellement les crypto-monnaies. Conformément à une récente résolution publiée au Journal officiel, la Banque centrale établira des règles pour l’utilisation des actifs numériques.

En outre, il travaillera également sur l’octroi de licences aux fournisseurs de services de cryptographie opérant sur l’île nord-américaine. Les règles strictes d’embargo imposées par l’ancien président américain Donald Trump ont rendu difficile l’utilisation du dollar américain par les Cubains.

Ainsi, un groupe technologiquement averti à Cuba examine les actifs numériques qui peuvent les aider à briser ces barrières financières.

Emprunter la route du Salvador

Plus tôt cette année, en mai 2021, la nation d’Amérique latine El Salvador a fait du Bitcoin (BTC) une monnaie légale dans le pays avec l’USD. La loi salvadorienne sur le Bitcoin est prête à entrer en vigueur le mois prochain et les préparatifs pour celle-ci battent déjà leur plein.

Les crypto-actifs étant complètement décentralisés, aucune organisation particulière ne s’occupe du flux d’argent. Ainsi, à un moment où les États-Unis imposent des restrictions pour envoyer des paiements transfrontaliers à Cuba, les crypto-monnaies sont devenues une excellente alternative pour ses résidents.

La résolution du Journal officiel mentionne que la Banque centrale a le pouvoir d’autoriser les actifs numériques « pour des raisons d’intérêt socio-économique ». Cependant, l’État veillera à ce que les opérations soient contrôlées. L’Etat veillera également à ce que ces opérations de transfert crypto n’impliquent aucune activité illicite.

Erich García, un expert local en crypto-monnaie de Cuba, a déclaré que les indigènes utilisaient déjà des actifs numériques via des cartes-cadeaux pour effectuer des achats en ligne.

Les petits pays d’Amérique du Nord et d’Amérique latine se sont attachés à explorer les actifs numériques pour lutter contre les incertitudes économiques résultant de la pandémie de COVID-19. En outre, certaines banques locales aux États-Unis. explorent également cette option.

