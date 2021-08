Cuba va reconnaître et réguler Bitcoin et autres cryptos Crypto new media

Visitez l’article original*

Jeudi, le gouvernement cubain a déclaré qu’il « reconnaîtrait et réglementerait » le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies sur l’île.

La Gazette officielle cubaine locale a publié une résolution indiquant que la banque centrale créera des règles pour Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques afin de déterminer les lois sur les licences pour les fournisseurs de services cryptographiques sur l’île.

La résolution indiquait que la banque centrale avait le pouvoir d’autoriser l’utilisation de Bitcoin et d’autres cryptos pour des “raisons d’intérêt socio-économique”, selon le rapport. La résolution a également déclaré que l’État agirait comme un contrôle sur les opérations de la banque, empêchant l’utilisation de Bitcoin pour des “activités illégales”.

En raison des règles strictes d’embargo à Cuba, il est devenu difficile d’utiliser des dollars et, par conséquent, la popularité du Bitcoin a augmenté parmi les Cubains avertis en technologie.

Un programmeur local a déclaré à Bloomberg que certains Cubains utilisaient déjà la cryptographie en tandem avec des cartes-cadeaux pour effectuer des achats en ligne.

L’annonce intervient à peine 10 jours avant qu’El Salvador ne devienne le premier pays à faire du Bitcoin une monnaie légale afin de supprimer les frais et les dangers de l’envoi de fonds, un aliment de base des deux économies.

On ne sait toujours pas comment la banque centrale de Cuba choisira de réglementer Bitcoin, car les seuls contrôles réels qu’elle peut exercer sur la monnaie sans autorisation, immuable et imparable consiste à réglementer les échanges et à rendre plus difficile, mais pas impossible, l’accès des citoyens. à son commun sur les rampes et hors rampes.

La réglementation du Bitcoin peut résulter de la prise de conscience par le gouvernement que les gens utilisent la monnaie pour échapper aux restrictions américaines sur l’envoi d’argent à Cuba.

