Cuba vaccine ses enfants dès l’âge de deux ans contre le Covid-19-Voici pourquoi !

Les pays du monde entier sont plus prudents lorsqu’il s’agit de vacciner leurs enfants (Photo .)

Vaccination Covid-19 : Cuba est le premier pays à vacciner ses enfants dès l’âge de deux ans. En effet, le pays va vacciner les enfants avec ses vaccins maison, ceux qui n’ont pas encore été autorisés par l’OMS (Organisation mondiale de la santé). Il va vacciner ses enfants et adolescents de 2 à 18 ans contre le covid-19. L’Agence cubaine de réglementation des médicaments (Cecmed) a annoncé plus tôt ce mois-ci que le pays allait de l’avant avec l’utilisation d’urgence du vaccin fabriqué à la maison Soberna 2 pour les mineurs et les adolescents âgés de 2 à 18 ans.

Alors que d’autres pays se bousculaient pour obtenir des vaccins d’autres pays, Cuba se concentrait sur la fabrication de son propre vaccin. Cela s’est produit même si le pays était aux prises avec de graves pénuries de nourriture et de médicaments. Les scientifiques locaux disent que le vaccin est sûr à utiliser car il y a très peu de données disponibles dans le domaine public pour comprendre son efficacité.

Les pays du monde entier sont plus prudents lorsqu’il s’agit de vacciner leurs enfants. Les vaccins ont été déployés de manière progressive pour minimiser tout type de risque pouvant être associé à la vaccination des enfants. Cuba a été critiquée à cet égard par certains experts de la santé qui estiment qu’il était trop tôt pour vacciner la plupart de sa population, y compris les enfants.

Pourquoi cette hâte ?

Le gouvernement cubain a révélé qu’afin de rouvrir les écoles pour les enfants, le pays a accéléré le processus de vaccination. La Voix de l’Amérique a rapporté que le gouvernement cubain prévoyait de rouvrir les écoles en octobre après la fin d’une campagne de vaccination parmi les enfants. Les écoles du pays fonctionnent virtuellement et les enfants ont été invités à regarder des programmes éducatifs à la télévision. Internet reste hors de portée pour de nombreuses personnes dans le pays. Initialement, le gouvernement cubain est allé vacciner les travailleurs de première ligne et les personnes âgées qui vivaient dans des zones durement touchées. C’est après le pic soudain de covid observé chez les enfants que le gouvernement s’est concentré sur la vaccination de la population plus jeune.

D’autres pays vaccinant les enfants

Actuellement, aucun autre pays ne vaccine les enfants de deux ans. Mais certains ont commencé à vacciner des enfants un peu plus âgés et adolescents. Les Émirats arabes unis, la Chine et le Chili sont les pays qui ont autorisé les vaccins pour les jeunes enfants.

Les États-Unis ainsi que plusieurs pays européens – France, Allemagne, Irlande, Italie, Espagne et Pologne, ont déjà déployé leur campagne de vaccination pour les jeunes adolescents âgés de 12 à 15 ans. Le Royaume-Uni est cependant plus prudent en ce moment. Les injections pour les 12-15 ans ne sont arrivées que récemment après l’approbation des meilleurs experts médicaux du pays.

Pourquoi de telles critiques ?

S’il n’y a pas de problème pour vacciner les enfants, la critique pour la vaccination des enfants vient du fait qu’il y a encore des milliards, en particulier dans les pays à faible revenu, qui n’ont même pas reçu leur première dose de vaccin. À l’heure actuelle, l’accent devrait être mis sur la vaccination, les groupes à haut risque et les agents de santé. Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré, lorsque certains pays ont commencé à vacciner leurs enfants, qu’ils le faisaient aux dépens des agents de santé et d’autres groupes à haut risque dans d’autres pays.

