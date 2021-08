Cuba veut réglementer l’utilisation de la crypto dans les transactions commerciales

La Banque centrale de Cuba (BCC) prévoit de commencer à réglementer l’utilisation des crypto-monnaies dans les transactions commerciales. L’autorité a publié cette nouvelle dans un bulletin officiel le 26 août, notant qu’elle avait l’intention de soutenir l’utilisation de certains actifs virtuels dans les transactions commerciales pour des raisons socio-économiques. Pour ce faire, il cherche également à octroyer une licence aux fournisseurs de crypto avant de les autoriser à opérer dans le pays.

Selon le bulletin, les institutions financières et autres personnes morales ne peuvent utiliser des actifs virtuels qu’entre elles et avec des personnes physiques pour effectuer des opérations monétaires et commerciales. Ils peuvent également utiliser des crypto-monnaies pour échanger et échanger des transactions, ainsi que pour satisfaire à des obligations pécuniaires. Cependant, ils ne peuvent le faire qu’avec l’autorisation de la BCC.

BCC a ajouté qu’il autorise les transactions d’actifs virtuels entre les Cubains et les fournisseurs de services de cryptographie qui opèrent en dehors du système bancaire et financier du pays. Cependant, les personnes qui adoptent des crypto-monnaies supporteront les risques et responsabilités pénales et civiles associés à ces devises.

Alors que l’autorité a donné le feu vert aux particuliers et aux institutions financières pour s’aventurer dans les crypto-monnaies, elle a demandé aux agences gouvernementales d’éviter l’utilisation d’actifs virtuels dans les transactions sans leur autorisation.

La volatilité reste une préoccupation majeure

Bien que BCC ait permis aux Cubains d’adopter la cryptographie, il a souligné que la volatilité est un gros problème. Selon la banque centrale, la volatilité inhérente des actifs virtuels représente un risque pour la politique monétaire et la stabilité financière du pays, même lorsque ses fournisseurs opèrent en dehors du système bancaire et financier cubain. L’autorité a ajouté que la nature décentralisée des actifs virtuels présente d’autres dangers, notamment le financement d’activités criminelles.

Pour prévenir et combattre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, la surintendante de la Banque centrale de Cuba, Marta Sabina Wilson González, a déclaré qu’il était vital d’exécuter les actions nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de cette résolution.

Il a également proposé d’abroger tout règlement qui violerait les dispositions de cette résolution. De plus, González a suggéré que cette résolution entre en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de la République de Cuba.

Cette nouvelle intervient alors que l’adoption des crypto-monnaies à Cuba augmente alors que les citoyens du pays tentent de trouver des moyens de contourner les sanctions américaines, qui leur ont refusé l’accès aux systèmes de paiement internationaux conventionnels et aux marchés financiers.

