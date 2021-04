Cubain sur Doncic et Porzingis: “Nowitzki et Terry n’étaient pas les meilleurs amis au début”

Les rumeurs ne s’arrêtent pas. C’est Porzingis lui-même qui a mis le monde entier en alerte au début du mois, lorsqu’il a été interrogé lors d’une conférence de presse sur sa relation avec Doncic. “Luka et moi sommes des joueurs, nous jouons et essayons de nous entraider. Et c’est tout. Nous devons continuer en équipe”, a-t-il répondu. Le visage avec lequel il accompagnait ses paroles donna lieu à de multiples spéculations. Le débat a été servi, à la fois à la table des fans et dans les médias. Les étapes suivantes n’ont pas permis d’éteindre l’incendie. Après la défaite dure et inattendue contre Houston, le 7 avril, les questions revenaient et, surtout, les réponses. Kristaps a eu un bon match, marquant 23 points et récoltant 12 rebonds avec 52,6% du terrain; Dans les minutes décisives, cependant, il n’a pas eu l’occasion de tirer ne serait-ce qu’une seule fois. Lors d’une conférence de presse, interrogé sur la raison, il a de nouveau alimenté les soupçons: “C’est une bonne question. Ce sont les pièces que nous faisons. C’est quelque chose qui nous était déjà arrivé”, a-t-il expliqué, posant à nouveau sérieusement.

Mark Cuban, propriétaire de la franchise, a intensifié son action; mais certainement pas de la manière la plus énergique. Dans une interview pour la radio 105.3 The Fan, il a dû faire avancer la conversation pour s’assurer que ses deux stars “s’entendent bien, mais elles sont différentes”. Auparavant, il utilisait la relation entre Dirk Nowitzki et Jason Terry comme une analogie avec celle de Doncic et Porzingis, avec une lecture entre les lignes qui peut laisser des doutes. “Ils n’étaient pas les meilleurs amis au début, mais ils gagnaient en confiance et ils sont devenus de grands amis. Cela fait partie du processus quand vous avez de jeunes joueurs qui grandissent”, a-t-il assuré dans son comparatif. À sa suite, elle a poursuivi: “Il a fallu une éternité avant que Dirk et Terry fassent quoi que ce soit ensemble en dehors de la piste. Longtemps. Ouais, je veux dire, KP et Luka s’entendent bien, mais ce sont des gens très différents. Ils aiment faire des choses différentes. . “, réglé.

Avant la partie décisive du cours

Les plus méfiants ont signalé plus de signes de distanciation. Dans l’impossible miracle de Doncic, l’improbable panier gagnant contre les Memphis Grizzlies, le Slovène a déchaîné la folie. Dans le cas de Kristaps, modérément. Le joueur letton a levé le bras en signe de victoire, mais n’a pas couru vers Luka, fondu dans les câlins de plusieurs de ses coéquipiers. Libre d’interpréter, comme les autres. Ce qui est clair, c’est qu’à ce stade de la saison, les Mavs ont besoin de la meilleure version des deux joueurs. Ils s’entendent mieux ou pire, ce qui compte c’est de gagner ou de perdre. Dallas, qui n’a pas eu le meilleur début de parcours possible, est dans la lutte désordonnée pour sortir du play-in, ce nouvel accès aux playoffs qui ouvre tant de portes en bas, mais est si peu apprécié par le en haut, où se trouve la franchise du Texas. Dans une large mesure, Doncic et Porzingis en dépendront. Ensemble, ou séparément, ce sont les étoiles.