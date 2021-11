Cubains en LVBP : Yosmany est toujours parfait

La Ligue vénézuélienne de baseball professionnel Il a poursuivi ses actions le dimanche après-midi avec la présence de quatre cubains, comme c’est la coutume, puis nous lui proposons leurs performances.

Yosmany est parti avec un après-midi parfait

Les Lions de Caracas atteint huit succès cette saison avec leur victoire de 9-3 sur le Caraïbes d’Anzoátegui où l’une des grandes figures était le Cubain Yosmany Guerra.

L’Antillais a été placé comme deuxième bois et désigné dans l’après-midi où il a enchaîné trois coups sûrs dans le même nombre de tours, en plus de recevoir quelques buts sur balles et de remorquer un coéquipier pour élever sa moyenne à 0,444

De cette façon, Yosmany n’a fait blanc qu’un seul match (le 30 octobre dernier contre les Caraïbes) dans le LVBP, alors que dans seulement quatre des treize matchs auxquels il a joué, deux autres simples n’ont pas sonné.

Siverio a lancé un bon ballon mais a chargé son premier revers

Le gaucher de Villa Clara a effectué son troisième départ de la saison hier contre les sotanearos los Tigres d’Aragua.

Siverio il a travaillé 6,2 manches, son plus long début de l’année, allouant quatre points mérités et sept coups sûrs, dont une paire de circuits, ainsi que trois retraits sur des prises et s’éloigner.

Le lanceur de 32 ans, malgré son départ acceptable, a subi son premier revers de la saison alors que son équipe a à peine réussi à marquer quelques fois avec cinq coups sûrs.

Linares fait blanc mais donne une nouvelle victoire aux Cardinals

Un autre de Villa Clara avec action était le jardinier de la Lara Cardinals Image de balise Yordanis linares, deviens le héros de la nuit dans le stade Antonio Herrera Gutiérrez.

Linares a été classé deuxième et bien qu’il ait été blanc en quatre présences au bâton, il a offert à son équipe la neuvième victoire à la fin du match. Après quelques simples, le joueur de 32 ans a touché le ballon dans l’antichambre et immédiatement après, il y a eu une erreur de tir qui a ouvert les portes de la victoire à Manuel Melendez.

Maintenant, l’Antillais a une moyenne de .298 tandis que sa ligne offensive est restée à (0.333OBP / .404SLU / .737OPS).

Avilés Jr a vu sa séquence écourtée

Le cubano-américain est arrivé à la réunion devant le Cardinaux frapper .600 dans ses deux derniers matchs.

Le joueur de 26 ans, classé septième et troisième but, a été blanc en quatre présences au bâton en plus de commettre l’erreur qui a donné aux rivaux la course à la victoire pour terminer un match pour lui.