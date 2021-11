CUBAN Pride et Mayos : UNE RELATION fructueuse

Par Dency Milan

Avec le dernier out roll de Yuli Gurriel, et le MVP réalisé par Jorge Soler dans le Ligue majeure de baseball-MLB, nous pouvons être certains que le talent et la fierté cubains se démarquent et font la une des journaux. Bien dans le Ligue de l’Arc mexicain du Pacifique Il y a aussi des Cubains, qui se démarquent et mènent la voix directrice.

Les performances de Maikel Serrano et Roel santos nous occupent, car tous deux sont actifs dans les Mayos de Navojoa, qui sont actuellement leaders et avec un rythme écrasant.

Roel est un joueur habile, avec des résultats dans les séries du circuit caribéen, comme Maikel, mais les performances que les deux réalisent poussent l’équipe à mener une voie victorieuse.

Qui a dit que les receveurs ne couraient pas ? ?? Alán Espinoza a volé le troisième (et street 👀) #SKYSportsMX #LaMPXSKY @ liga_arco # MayosDeCorazón # SomosTradition 🪓🏹 pic.twitter.com/uySOSd703m – Mayos de Navojoa (@OficialMayos) 3 novembre 2021

Le voltigeur né à Granma est chargé d’ouvrir la formation des Mayos, tandis que Serrano essaie de produire le plus pour l’équipe, c’est pourquoi le poids des coups puissants lui incombe. Tous deux n’ont pas laissé le moindre doute qu’ils font leur travail.

Le match d’hier en était un véritable exemple, lorsque Roel Santos 4-2, avec deux points marqués et un point produit, s’est démarqué de sa position de premier dans la fusillade de Mayos. Jusqu’à présent cette saison, Roel Santos a une moyenne offensive de .296, un produit de 29 incontestables, avec 15 points marqués, sept points produits, quatre buts sur balles et 13 retraits au bâton, agissant toujours comme un attaquant et au centre du terrain.

Le Golden HIT de la nuit pour rester avec la guerre tribale. #SKYSportsMX # LaMPXSKY # HoyJuegoXTi 🎀 #VamosMayos # MayosDeCorazón 🪓 # SomosTradition 🏹 pic.twitter.com/7K7IyZ1ZVU – Mayos de Navojoa (@OficialMayos) 1er novembre 2021

Touché par Maikel Serrano pour laisser les Yaquis au sol

De la part de Maikel serrano Il y avait un échantillon de la puissance qui l’a amené à faire la une des journaux jusqu’à présent dans la Ligue Arco, hier, le cogneur cubain a frappé un home run, son sixième de la saison à égalité pour la direction de ce département avec Nick Torres, son rival sur devoir de Los Naranjeros de Hermosillo et se réaffirme incidemment comme le leader des points produits du tournoi avec 23. Serrano n’a frappé le circuit susmentionné qu’en trois frappeurs, avec un marqué et un point produit, pour avoir une ligne globale jusqu’à présent cette saison moyenne de 0,345 au bâton et de 0,598 par SLG, avec 30 coups sûrs, 11 points marqués, 23 points produits, huit buts sur balles et 19 retraits au bâton. Toujours à tour de rôle au cœur de la programmation.

Sans aucun doute, le talent cubain vient de prendre le cap au sein de quelques Mays en vue qui ont déjà lancé leur candidature qu’ils sont sérieux, en tête du premier tour du championnat d’hiver mexicain.