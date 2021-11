Cubes d’hydrogel pour refroidir les aliments et les boissons sans les diluer | La vie

Pouvez-vous imaginer des cubes qui refroidissent, peuvent prendre n’importe quelle forme, supporter 10 kilos et ne pas s’effondrer ? Eh bien, ils sont là…

Les glace Ils sont essentiels dans d’innombrables boissons, mais ils ont un grave défaut : Ils se débarrassent.

Lorsqu’ils sont transformés en eau, ils gâchent le goût de la plupart des boissons. Mais c’est encore pire lorsqu’il est utilisé comme conservateur alimentaire. Beaucoup d’eau est gaspillée, et lorsqu’elle fond et reste sur le sol, les objets, etc., elle est un transmetteur de bactéries.

Des scientifiques de l’Université de Californie – Davis ont trouvé la solution : ils ont créé des cubes d’hydrogel qui peut être façonné au goût, frais comme des glaçons, mais ne pas fondre :

Les 90% de sa composition est identique aux glaçons, puisqu’il s’agit L’eau.

La différence se situe dans les 10 % restants : une gélatine dérivée d’une protéine, ce qui empêche l’eau de s’échapper et le glaçon de fondre.

est hydrogel, bien qu’il soit doux et gélatineux, il peut être coupé dans n’importe quelle forme, et supporte jusqu’à 10 kilos de poids.

Une fois refroidi, il se comporte comme un glaçon conventionnel, il peut donc être utilisé pour boissons fraîches sans les diluercar il n’est pas défait.

L’eau devient chaude et vous devez la recongeler. Chaque cube peut être congelé et décongelé environ 12 fois, avant que l’hydrogel ne perde ses propriétés.

Ces cubes d’hydrogel Il présente de nombreux avantages, en plus du plus évident, qui est de ne pas arroser les boissons.

S’ils sont utilisés conserver les aliments dans le transport de marchandises, cela permettrait d’économiser des tonnes d’eau car les glaçons sont à usage unique, mais l’hydrogel peut être utilisé 12 fois.

Aussi cela réduirait la présence de bactéries dans les marchés, les usines, etc.., puisque la glace fondue qui tombe sur le sol ou sur les aliments, les tables, les récipients, etc., est le meilleur transmetteur de bactéries.

Ses créateurs veulent même le rendre plus écologique, puisqu’ils peuvent être utilisés protéines extraites des déchets agricoles, pour faire l’hydrogel.

Une excellente idée, même si on ne sait pas si elle finira par devenir un produit commercialisable.