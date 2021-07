CubicPV prévoit un investissement de 1,1 milliard de dollars dans des plaquettes solaires et la fabrication de cellules dans le cadre du programme PLI

in

La société est maintenant en train de réduire le temps à sept secondes, a déclaré Mierlo.

Le fabricant de composants solaires soutenu par Bill Gates, CubicPV (anciennement 1366 Technologies) prévoit d’investir 1,1 milliard de dollars pour mettre en place une capacité de fabrication de plaquettes et de cellules solaires de 10 GW en Inde au cours des cinq prochaines années.

La société est en pourparlers avec le gouvernement indien pour participer au programme d’incitations liées à la performance (PLI) pour les fabricants d’équipements solaires, a déclaré à FE Frank Van Mierlo, PDG de CubicPV. Il a déclaré que la société prévoyait d’apporter ses produits innovants dans la catégorie des équipements solaires, tels que les plaquettes et les semi-conducteurs, en Inde.

« Alors que notre technologie de plaquettes exclusive produit des plaquettes directement à partir de silicones, éliminant ainsi le processus fastidieux et fastidieux de production de lingots et de plaques de verre avant l’extraction des plaquettes. La technologie des semi-conducteurs apportée par notre entité fusionnée Hunt Perovskite utilise deux couches de semi-conducteurs augmentant l’efficacité énergétique des panneaux », a déclaré Mierlo.

L’ensemble du processus, de la fusion du silicone aux feuilles de gaufrette, prend moins de 16 secondes, contre deux jours et demi dans le processus conventionnel. La société est maintenant en train de réduire le temps à sept secondes, a déclaré Mierlo.

CubicPV prévoit de commencer avec une capacité de 2 GW de cellules et de plaquettes, puis de l’étendre à 10 GW sur cinq ans pour un coût de 1,1 milliard de dollars, a déclaré Mierlo. Le fabricant de plaquettes affirme que sa technologie exclusive réduira considérablement le coût de fabrication. « À l’heure actuelle, les fabricants de plaquettes et de cellules finissent par gaspiller des silicones de très haute pureté au prix de 25 $/kg pendant la production. Notre processus ne gaspille rien. Si quelqu’un devait importer 10 000 tonnes de silicone de haute pureté plus tôt, il ne devra en importer que la moitié », a déclaré Mierlo.

« Nous prévoyons une entreprise nationale avec une direction indienne. Tout, sauf la technologie, sera indien… Nous pensons que toutes les mesures du gouvernement, telles que le régime PLI, les droits de sauvegarde et les droits de douane aideront à nourrir le secteur, mais c’est ma conviction à long terme, l’industrie deviendra coûteuse compétitif avec l’utilisation de technologies innovantes telles que les plaquettes directes », a-t-il déclaré.

1366 Technologies a fusionné avec Hunt Perovskite le 28 juin pour former CubicPV. CubicPV est soutenu par Bill Gates avec Breakthrough Energy Ventures (BEV) soutenu par Mukesh Ambani, First Solar et Hunt Energy Enterprises comme les trois principaux actionnaires de la société.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.