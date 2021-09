Cubism sur Oculus Quest 2 ajoute 30 nouveaux puzzles en mise à jour gratuite

Le jeu de puzzle en réalité virtuelle coloré Cubism ajoute plus de puzzles dans une mise à jour gratuite disponible aujourd’hui pour les joueurs Oculus Quest 2, Oculus Quest, Oculus Rift et SteamVR.

La mise à jour du volume 2 ajoute 30 énigmes supplémentaires dans une nouvelle campagne et sera gratuite pour tous les joueurs. La mise à jour marque le premier anniversaire du jeu sorti en septembre dernier et contenait à l’origine 60 puzzles. Dans Cubism, les joueurs doivent assembler des formes 3D complexes à l’aide de blocs de couleurs différentes et peuvent utiliser le suivi manuel pour ramasser les formes et regarder autour d’eux. Les nouveaux puzzles étaient une demande fréquente des joueurs et la mise à jour devrait prendre “plusieurs heures” à jouer, selon le communiqué de presse.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La nouvelle campagne est divisée en cinq étapes avec six puzzles chacune, et chaque étape comportera une nouvelle palette de couleurs picturales. Les nouvelles énigmes sont accompagnées d’une chanson originale pour piano qui se débloquera progressivement au fur et à mesure que les joueurs résoudront d’autres énigmes, similaire à la première campagne de Cubism. Les joueurs pourront accéder aux puzzles du volume 2 après avoir terminé 30 puzzles de la campagne originale.

Le cubisme a fait notre liste comme l’un des meilleurs jeux Oculus Quest 2 si vous recherchez un jeu de puzzle VR relaxant, et la mise à jour gratuite de puzzles supplémentaires en fait une affaire encore meilleure.