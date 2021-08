Cubitus, l’ordinateur portable qui devient ordinateur de bureau | La technologie

Les ordinateurs portables sont très pratiques, mais ils ont un défaut : ils ne sont pas ergonomiques lorsqu’ils sont utilisés sur une table. C’est un problème que ce design spectaculaire résout.

L’année dernière les ventes d’ordinateurs portables se sont multipliées, pour la raison que nous connaissons tous. Un ordinateur portable est l’ordinateur le plus pratique car vous pouvez l’utiliser n’importe où, sans dépendre d’une table ou d’une prise.

Mais à la fin quand il faut télétravailler, étudier, ou l’utiliser pendant un certain temps, vous finissez par le placer sur une table. Et c’est là que les problèmes commencent.

Un ordinateur portable n’est pas conçu pour être utilisé sur une table, car l’écran est collé au clavier. Lorsque vous êtes assis sur la chaise l’écran est trop bas, vous devez donc baisser le cou. Après quelques heures d’utilisation votre dos, vos épaules et votre cou lui-même, ils commenceront à protester.

Un PC de bureau est beaucoup plus confortable à utiliser car le moniteur est séparé du clavier. L’écran se trouve beaucoup plus haut, au niveau des yeux, sans plier le cou.

Le Ordinateur portable Cubitus Il s’appelle ainsi car il signifie coude en latin, en référence à la solution qu’il propose : utiliser une sorte de coude mécanique pour relever l’écran et transformer un ordinateur portable en ordinateur de bureau.

L’idée est très ingénieuse car elle n’augmente ni l’espace ni l’épaisseur de l’ordinateur portable. Ce bras pliant est caché dans le couvercle de l’ordinateur lui-même, et lorsqu’il est étiré, il élève l’écran à hauteur des yeux, en plus de contenir les câbles :

Avec ce système, vous obtenez le principal avantage d’un ordinateur de bureau, sans aucune pénalité. Pourquoi personne n’y a pensé avant ?

Malheureusement, Cubitus C’est un ordinateur portable qui, pour le moment, n’existe pas. Il s’agit d’une conception de l’agence d’ingénierie italienne Main Engineering.

Mais il l’a déjà proposé aux principaux constructeurs, et peut-être certains oseront-ils en faire une réalité.

Cela nous semble être une excellente idée, et la plupart des utilisateurs qui ont utilisé un ordinateur portable sur une table pendant plus d’une heure sont certainement d’accord.

Le verra-t-on jamais ?