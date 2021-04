Cucurella envoie un avertissement à Getafe avant le choc de Barcelone

Marc Cucurella a averti ses coéquipiers de Getafe qu’ils ne pouvaient se permettre aucune erreur s’ils devaient obtenir un résultat contre son ancien club de Barcelone jeudi en Liga.

Le Barça entre dans le match en beauté après avoir remporté la Copa del Rey et affronte une équipe de Getafe sur une série de six matchs sans victoire.

Getafe a tenu le Real Madrid à un nul 0-0 la dernière fois, et Cucurella dit que son équipe doit être parfaite au Camp Nou si elle veut prendre les trois points.

“Ils sont favoris parce qu’ils se battent pour la Liga, mais si nous ne faisons aucune erreur, nous pouvons les battre”, a-t-il déclaré. «Nous devrons réaliser une performance parfaite et profiter des opportunités que nous avons. Nous sortirons avec beaucoup de désir et d’ambition. »

L’équipe de Jose Bordalas n’est qu’à quatre points de la zone de relégation et Cucurella admet qu’elle doit offrir davantage une menace offensive.

«Nous avons du mal à créer un danger et à marquer des buts. Personnellement, je dois améliorer beaucoup de choses. Surtout le côté offensif et améliorer les statistiques des passes décisives. Cette année, j’ai marqué quelques buts de plus, mais je suis jeune, je dois continuer à travailler pour faire de mon mieux et faire ma part.

