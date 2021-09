Cucurella, le transfert le plus cher de l’histoire de Getafe

in

02/09/2021 à 10h35 CEST

Le latéral catalan, Marc Cucurella, a quitté Getafe pour Brighton en échange de 18 millions d’euros, le transfert le plus cher de l’histoire de Getafe. Les Madrilènes ont déboursé un peu plus de 10 millions d’euros pour le défenseur l’été dernier et dans cette fenêtre de marché, ils ont choisi de trouver une solution gagnant-gagnant pour toutes les parties.

L’ex du FC Barcelone, qui il s’est définitivement désolidarisé à l’été 2020 après un départ en prêt à Eibar et Getafe, il a remporté la médaille d’argent avec l’équipe espagnole aux Jeux olympiques de Tokyo, ce qui l’a revalorisé sur le marché. Sans José Bordalás à la tête du projet sportif, l’arrière latéral a choisi d’aller en Premier League.

Celle d’Alella a été découverte comme un joueur avec une excellente coupe défensive et la capacité de rejoindre l’attaque en commençant du côté gauche. Son taux de réussite de 73% dans la passe la saison dernière, dans une équipe aussi complexe que Getafe de Bordalás, a attiré l’attention du football britannique. et son arrivée, à 23 ans, est présentée comme une opportunité unique.

Plus grand avantage qu’avec Soldier et Pedro León

Le départ de Marc Cucurella l’a élevé comme le joueur qui profite le plus de l’entité Azulona. Il était également l’année dernière le footballeur le plus cher de l’histoire du club après avoir payé un total de 11,8 M€, évinçant Nemanja Maksimovic (10 M€) et Enes Ünal (9 M€).

Catalan, donc, Il a laissé un bénéfice net de 6,2 millions d’euros et est supérieur aux 10 millions d’euros que Getafe a obtenus dans les ventes de Roberto Soldado et Pedro León. D’autres acteurs qui ont également généré des revenus importants ont été Leandro Cabrera (9M€), Abdelaziz Barrada (8,5M€), Alexis Ruano (6M€) ou Dani Parejo (6M€).