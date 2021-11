Cudos et Tingo s’attaquent à la pauvreté au Nigeria grâce à des applications de monétisation mobile

Cudos, le réseau de cloud computing décentralisé, et Tingo ont annoncé un partenariat pour permettre à des millions de Nigérians de gagner avec leurs smartphones, a appris Invezz dans un communiqué.

Un réseau informatique évolutif et en croissance

Cudos possède plus d’un demi-million de comptes d’entreprises et de particuliers, générant des revenus et contribuant à la fois à des ressources sous-utilisées. Le réseau est plus de deux millions de fois plus économe en énergie qu’Ethereum (ETH / USD) et est totalement neutre en carbone. Il a attiré plus de 22 000 développeurs vers son réseau de test en cours « Project Artemis » grâce à une technologie robuste et éthique.

Créer un précédent dans l’industrie

Cudos est la première blockchain à créer un lien entre l’informatique évolutive et les utilisateurs via des contrats intelligents. Cela jette les bases pour fournir une informatique décentralisée à l’ensemble du pays.

Le partenariat s’étend à 10 millions d’appareils Tingo

Le partenariat affectera près de 10 millions d’appareils sur le réseau de Tingo, permettant la création d’un cloud payant, géré et distribué pour les Nigérians. Après les États-Unis, le Nigeria est le deuxième plus gros Bitcoin (BTC/USD). Tingo a l’intention de s’étendre en Afrique et en Amérique du Sud après ce partenariat.

L’importance de l’association va au-delà de la liberté financière et de l’inclusion. Il répond à des besoins environnementaux et sociaux axés sur l’autonomisation économique tout en limitant l’impact de l’informatique sur l’environnement.

Pete Hill, vice-président des ventes pour Cudos, a commenté :

Notre vision d’un « monde décentralisé, durable et connecté où l’informatique ne se perd pas » se concrétise avec ce nouveau partenariat avec Tingo. Étant donné que Tingo est en train d’inscrire sa filiale, Tingo Inc. à la Bourse de New York, il est rafraîchissant de partager le même esprit de création de technologies et de modèles commerciaux pour de meilleures communautés. L’impact social positif est le moteur de cet accord, qui offre une sécurité financière à des millions d’utilisateurs dans un premier temps.

Créer un écosystème numérique pleinement inclusif

Grâce à la collaboration, les utilisateurs peuvent exécuter des applications de monétisation sur leurs smartphones. Cela permettra la distribution de la technologie Cudos à des millions de smartphones pour créer un écosystème numérique entièrement inclusif. Les agriculteurs nigérians peuvent utiliser leur téléphone pour gagner des CUDOS.

Cudos deviendra une plate-forme informatique pour les instituts et les universités du pays, ralentissant la migration vers les villes et aidant les habitants des zones rurales à générer des revenus.

La publication Cudos et Tingo pour lutter contre la pauvreté au Nigeria via des applications de monétisation mobile est apparue en premier sur Invezz.