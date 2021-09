Cudos Partenaires Avec Zero Services

[PRESS RELEASE – London, England, 21st September 2021]

Alors que nous accélérons vers Mainnet, nous avons lancé notre réseau de test public incitatif – Project Artemis. Pour aider les validateurs individuels potentiels à rejoindre le réseau, nous nous sommes associés à un fournisseur européen de services gérés et de colocation, Zero Services.

Zero Services GmbH est une équipe de passionnés de crypto, fournissant des services gérés, surveillant et exploitant plusieurs PoP (points de présence) répartis en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.

Leur promotion actuelle consiste en la colocalisation (alimentation, refroidissement, sécurité physique), la connectivité (accès Internet) et la location de matériel. Ils sont optimisés pour les opérations de Validator, l’assemblage des spécifications matérielles que vous fournissez et l’installation, l’exploitation et la surveillance de vos instances Cudos.

L’emplacement principal de Zero Services est le hub Internet européen – Francfort, Allemagne. La société est également présente en Finlande, aux Pays-Bas, en Espagne, à Singapour, tandis que le Japon et le Brésil arriveront bientôt.

«Nous sommes très enthousiastes à propos de notre nouveau partenariat avec Cudos, car nous sommes constamment à la recherche de projets de stockage et de calcul décentralisés, qui offriront des produits avec une vision pour connecter la blockchain au monde des affaires traditionnel. De plus, Cudos permet une utilisation efficace des ressources de calcul et l’associe à la décentralisation pour une sécurité supplémentaire du réseau. Nous aimerions également permettre aux gens d’avoir de nouvelles sources de revenus fournies par leur matériel. Nous savons qu’avec Cudos, nous avons trouvé un partenaire qui peut nous aider à réaliser tout cela », a déclaré Denis Pavlak, PDG de Zero Services GmbH. « Exécuter un nœud de validation pour n’importe quel projet peut être techniquement difficile et prendre beaucoup de temps. Cela le met souvent hors de portée des fonds symboliques et des acheteurs communautaires qui souhaitent contribuer au réseau au-delà des revenus passifs qu’ils tirent du jalonnement. Chez Zero Services, nous avons sécurisé un fournisseur d’hébergement expérimenté et réputé qui gère entièrement le nœud de validation pour l’opérateur. Leur équipe a également rejoint notre communauté de validateurs sur Discord, offrant assistance et conseils aux utilisateurs de nœuds de validation. Ils incarnent vraiment l’éthique blockchain de la « communauté » et nous sommes fiers de les avoir comme partenaire », a ajouté Pete Hill, notre vice-président des ventes.

Comment contacter Zero Services ?

Si vous souhaitez rejoindre le réseau Cudos mais que vous souhaitez une intégration sans tracas et une assistance constante, contactez Zero Services GmbH via Telegram, e-mail, Twitter ou consultez leur site Web.

À propos de Cudos

Le réseau Cudos est une chaîne de blocs de couche 1 et un réseau de calcul et d’oracle de couche 2 conçu pour assurer un accès décentralisé et sans autorisation au calcul haute performance à grande échelle et permettre la mise à l’échelle des ressources informatiques jusqu’à 100 000 nœuds. Une fois ponté sur Ethereum, Algorand, Polkadot et Cosmos, Cudos permettra un calcul évolutif et des Oracles de couche 2 sur toutes les blockchains pontées.

