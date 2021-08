Cudos signe un accord avec la télévision à thème crypto | Invezz

Cudos a annoncé qu’il avait conclu un accord avec HODL, une série de comédies inspirées de la cryptographie, et le jeton d’engagement des fans de Sator. La série commencera à être diffusée en 2022, tandis que le jeton sera disponible en août. L’intrigue de HODL (Hold On for Dear Life) tourne autour d’un jeune homme d’affaires qui lance une nouvelle crypto-monnaie, du nom de son meilleur ami, qui a disparu. C’est la première série télévisée financée et se déroulant dans le monde des crypto-monnaies.

Mission Cudos : Fusionner Cloud Computing et Blockchain

Cudo Ventures, la société mère, développe et étend la puissance de calcul mondiale au cours des dernières années. Les mineurs, les joueurs et les fournisseurs de services cloud apportent une puissance de calcul supplémentaire au réseau Cudos en échange de paiements en Bitcoin (BTC / USD), Ethereum (ETH / USD), Monero (XMR / USD) et autres crypto-monnaies. .

Red Cudos est une blockchain de couche 1 et un réseau de preuve de participation qui offre la décentralisation de l’écosystème global. Jusqu’à présent, les calculs à forte intensité de main-d’œuvre comme l’analyse des prévisions de prix et zkSnarks ne peuvent pas être effectués de manière décentralisée. Cudos souhaite fusionner le cloud computing et la blockchain, en combinant le faible coût du cloud avec les avantages de la blockchain.

« De nombreuses industries sont désireuses d’utiliser la technologie blockchain pour des raisons de sécurité, d’efficacité et d’immuabilité, mais ce n’est tout simplement pas encore abordable. Les maisons de post-production de l’industrie cinématographique ont besoin d’énormes fermes de serveurs riches en CPU et GPU pour représenter les derniers blockbusters hollywoodiens, et les dépenses d’achat, de maintenance et de gestion de ces environnements sont souvent ce qui les pousse à utiliser les clouds hyperscale. Décentraliser ces énormes charges de travail et répartir la tâche informatique vers des environnements de fournisseurs de services appropriés fédérés à travers le réseau, fournit la solution idéale pour les entreprises non seulement du monde du cinéma, mais aussi de la science, de l’intelligence artificielle et de la vidéo en streaming », a déclaré Matt Hawkins. , PDG. par Cudo.

La société présentera Cudo Miner, son application minière, dans l’un des épisodes HODL. Ils commenceront également à effectuer des paiements sur Sator. Les téléspectateurs peuvent télécharger l’application minière et gagner des jetons avec leur puissance de calcul disponible. Les jetons peuvent ensuite être échangés contre des souvenirs numériques HODL NFT.

