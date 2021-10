« Cuéllar est très loin du niveau des champions qui m’ont battu » : Moy Fuentes

Le double champion du monde Moisés Fuentes, a assuré que bien que son rival soit une perspective très intéressante, il n’est toujours pas au niveau nécessaire pour vaincre un combattant de son niveau, ceci lorsqu’ils s’affronteront le samedi 16 octobre à l’international Oasis Arena de Cancun. , Quintana Roo.

L’affrontement attendu entre Cuéllar et Fuentes est en tête du scrutin présenté par Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; en association avec Cancún Boxing de Pepe Gómez, Boxing Time de Memo Rocha et BXSTRS Promotions ; Il atteindra toute l’Amérique latine, les États-Unis, Porto Rico et le Canada via le signal ESPN+, en direct des paradisiaques Caraïbes mexicaines.

À cet égard, Fuentes Rubio a assuré qu’il était bien préparé pour le combat et qu’il était prêt à couper la bonne séquence de l’invaincu Queretaro; « C’est vrai que je viens de perdre, mais j’ai perdu avec de grandes, grandes stars de la boxe comme ‘Chocolatito’ González, Daigo Higa ou Donnie Nietes, de vraies stars dans ce sport ; et Cuéllar est loin du niveau des champions qui m’ont battu ».

« Heureusement pour lui, il est jeune et une défaite n’est pas la fin de sa carrière, je suis sûr qu’il ira très loin mais ce week-end, il doit connaître le côté amer de la défaite », a-t-il déclaré avant de se rendre à Cancun pour le engagement.

À l’appui de la soirée spectaculaire, l’invaincu Cristopher ‘Pollo’ López de Guadalajara est mesuré dans un duel à pouvoir avec le leader vénézuélien de classe mondiale Franklin Manzanilla; outre la participation spéciale du médaillé olympique à Londres 2012, Taras Shelestyuk qui risque son invaincu dans la guerre Mexique contre Ukraine ; en plus de la participation du solide heurtoir de Parralense Oscar Duarte et de la championne du monde Yesenia ‘La Niña’ Gómez.