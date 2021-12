Cuenca accueillera les Hispaniques avant l’EHF EURO 2022

27/12/2021 à 21:03 CET

Les hispaniques finaliseront à Cuenca leur préparation pour le Championnat d’Europe de Hongrie et de Slovaquie 2022. Ils le feront dans le cadre du prochain Tournoi International de Handball Masculin d’Espagne, qui dans sa quarante-sixième édition visitera, du 6 au 8 janvier, le Pavillon El Sargal à Cuenca, l’une des places emblématiques du handball espagnol.

L’ensemble des Jordi Ribera, qui défend la double couronne continentale obtenue consécutivement en 2018 et 2020, travaillera à Cuenca pendant la deuxième phase de sa préparation et y jouera ses trois engagements amicaux avant les débuts dans l’événement international qui se jouera du 13 au 30 janvier .

Sera maintenant Le Japon, l’Iran et la Pologne sont les rivaux d’une Espagne qui, après avoir ajouté deux médailles de bronze en 2021 -Championnat du monde et Jeux olympiques-, veut continuer à faire plaisir aux fans espagnols en ce début de 2022.

De plus, tous les matchs de ce tournoi international en Espagne peuvent être suivis via la chaîne sportive thématique Teledeporte.

Le président du RFEBM, Francisco V. Blazquez, a souligné le lien de la ville avec le handball : « J’essayais depuis longtemps de faire en sorte que Cuenca accueille l’équipe espagnole. C’est un saut important, car Cuenca est l’une des villes les plus passionnées par le handball, où nous en avons une. des meilleurs passe-temps de notre pays ».

Blázquez a également envoyé un message aux fans: « Nous aurons besoin de vos encouragements pour ce prochain Championnat d’Europe pour continuer à faire plaisir au handball espagnol. »

« C’est le premier tournoi majeur que nous allons célébrer après avoir obtenu le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo, à une époque de changement générationnel pour les Hispaniques. Tous les regards seront tournés vers notre sport. »

Blázquez a également souligné la bonne planification et coordination du tournoi: « Après avoir démontré la capacité d’organisation du handball dans le championnat du monde féminin, c’est au tour des hispaniques. Cuenca sera sans aucun doute un exemple de plus de cette réussite organisationnelle, surtout en cette période difficile que nous traversons. Au-delà de quels sports, je Je suis sûr que ce sera l’événement le plus sûr possible d’un point de vue sanitaire ».