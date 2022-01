Cuffe Biden Owens repéré pour la première fois depuis la fin de son mariage avec Meghan King

Cuffe Biden Owens a été aperçu pour la première fois sans alliance après sa séparation avec Meghan King.

Owens a été photographié à Los Angeles en train de lancer une balle de baseball et un ballon de football avec un ami. Il était vêtu d’un pantalon blanc et d’un pull noir, accessoirisé d’un chapeau noir. À un moment donné, il a enlevé le pull et portait une chemise à manches courtes.

Le neveu du président Joe Biden semblait être de bonne humeur.

King a récemment confirmé qu’elle et Owens s’étaient séparés après deux mois de mariage.

MEGHAN KING REMERCIE LES FANS POUR LE SOUTIEN AU MILIEU DE SA SÉPARATION AVEC LE NEVEU DE BIDEN CUFFE BIDEN OWENS

Cuffe Biden Owens s’amuse comme on le voit pour la première fois depuis la fin de son mariage avec Meghan King après seulement deux mois. (LionsShareNews / BACKGRID)

En septembre, l’ancien couple s’est rendu sur Instagram pour confirmer leur relation et, après des fiançailles clignotantes, s’est marié un mois plus tard, le 11 octobre en Pennsylvanie.

La star de « Real Housewives of Orange County » n’avait aucun doute à l’époque sur le mariage.

Owens semblait de bonne humeur car il ne portait pas son alliance lorsqu’il jouait au ballon avec un ami. (LionsShareNews / BACKGRID)

« Nous savions juste », a écrit King à côté d’une photo Instagram du couple affichant de larges sourires après avoir échangé des vœux. « Présentation de M. et Mme Owens. »

Le président Biden et Jill Biden étaient présents au mariage.

King a récemment remercié ses fans pour leur soutien alors qu’elle fait face aux conséquences de sa séparation.

King et Owens se sont mariés en octobre après avoir confirmé leur relation en septembre. (Vivien Killilea/. pour iHeartMedia)

« Merci à tous pour vos messages », a-t-elle écrit dans sa story Instagram. « Merci de m’avoir réservé de l’espace. Merci de m’avoir élevé. Vous êtes tous de bonnes personnes et je vous apprécie. »

