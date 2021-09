Cuisiner sans gras pour toute la famille avec la friteuse sans huile Taurus, en vente à 79 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous recherchez une friteuse sans huile pour cuisiner sainement pour toute la famille, la Taurus Air Fry Digital est une option à considérer. Il a une grande capacité, de bonnes fonctionnalités et un prix abordable maintenant qu’il est en vente.

Manger sain sans renoncer à la délicieuse texture de la friture est possible grâce à la friteuse sans huile. Cet appareil est devenu l’un des appareils de cuisine les plus populaires, et si vous ne l’avez toujours pas, vous pensez sûrement à l’acheter.

À l’heure actuelle, l’une des meilleures friteuses sans huile que vous pouvez acheter est en vente. Nous parlons du Taurus Air Fry Digital, un modèle avec une capacité généreuse et de bonnes fonctionnalités qui est en promotion sur Amazon à 79,20 euros.

Le prix habituel de cette friteuse à air est de 109 euros, donc Grâce à cette promotion vous économisez 30 euros sur votre achat.

Friteuse sans huile d’une capacité de 3,5 litres. Il dispose de commandes tactiles et dispose de 8 programmes préconfigurés avec la température et le temps de préparation des plats les plus courants.

C’est un prix compétitif basé sur la capacité offerte par ce modèle. Les friteuses sans huile bon marché ont souvent des paniers de 1,5 à 2,5 litres, une taille trop compacte pour une cuisson à plusieurs personnes.

Si vous souhaitez cuisiner pour toute la famille, vous avez besoin d’une friteuse à air d’une capacité de 3,5 litres ou plus., et ces modèles sont plus chers.

Le Taurus Air Fry Digital a un panier de 3,5 litres, qui vous permet de cuisiner pour plusieurs convives en même temps. Par exemple, pour vous donner une idée, vous pouvez préparer jusqu’à 800 grammes de pommes de terre, ce qui équivaut à 5 ou 6 portions.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Par rapport aux autres modèles, il se distingue par l’offre commande entièrement numérique, qui vous permet de régler la température et l’heure plus précisément que les commandes analogiques. Il vous suffit de toucher l’écran avant pour configurer tous les paramètres.

Il dispose de 8 programmes prédéfinis pour les préparations les plus courantescomme les pommes de terre fraîches et surgelées, le poulet, la viande, le poisson et les gâteaux. De plus, si vous le souhaitez, vous pouvez régler la température à votre guise entre 80 et 200 ºC, et le temps entre 0 et 60 minutes.

Comme vous le savez peut-être déjà, la friteuse à air permet de cuisiner sainement car vous pouvez vous passer de matières grasses. Pour obtenir des aliments avec la couleur dorée et la texture croustillante de la friture, vous n’avez besoin que d’une cuillère à soupe d’huile, donc vous éliminez 99% des graisses de vos repas.

Et c’est bien plus qu’une friteuse. Cet appareil non seulement des frites, mais aussi des rôtis, des pâtisseries et des déshydrates, il est donc très polyvalent et sera très pratique pour vous.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.