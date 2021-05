Cujo: 10 faits en coulisses sur le film vicieux de Stephen King

Le studio a essayé de modifier les 2/3 premiers du film, mais a reçu de mauvais résultats de dépistage des tests

Quand les gens pensent à Cujo, ce qui vient immédiatement à l’esprit est le troisième acte déchirant qui met en scène Donna et Tad (Danny Pintauro) piégés dans leur voiture, mais ce qui rend ce point culminant si particulièrement efficace, c’est toute l’accumulation qui y mène. Et ce n’est pas seulement une conjecture, mais quelque chose qui a été testé et trouvé vrai. Lorsque le film était en post-production, le studio craignait que le rythme ne soit trop lent, et donc un montage a été commandé qui a vu 15 minutes coupées des deux premiers actes. Mis devant des publics de test, la réception de cette coupe était nettement plus négative. En termes simples, les gens ont tiré davantage parti du film lorsqu’il leur a donné l’occasion de se connecter et de s’identifier aux personnages.