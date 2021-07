L’itération 2008 de Beck représentait son prochain détour de carrière inattendu. Moins de deux ans après L’information, il a dévoilé une autre série de collaborations passionnantes qui ont livré le choc court et brutal de Modern Guilt.

Le single intermédiaire qui reliait les deux albums était le single de l’été 2007 “Timebomb”, écrit avec les Dust Brothers. Le morceau, diversement décrit comme « joueur » et « amusant » par les critiques, a inspiré les producteurs de télévision à le programmer dans des séries telles que True Blood et Numb3rs, et a conduit à une nomination aux Grammy Awards pour la meilleure performance vocale rock solo.

À seulement 33 minutes, Modern Guilt était l’album le plus court de Beck à ce jour, et il allait droit au but. Seulement deux des dix chansons de l’édition régulière ont duré plus de quatre minutes. Le nouveau partenaire de Beck dans cette nouvelle entreprise concise était Danger Mouse, alias le scénariste-producteur Brian Burton, l’homme décrit par un magazine comme « l’affaire du hip-hop ».

Burton avait marqué la carte de Beck avec son travail incisif et inventif à la fois en tant que producteur et artiste, dans un curriculum vitae qui comprenait déjà des entreprises aussi vastes que les albums de Gorillaz, le spin-off de Damon Albarn The Good, The Bad & The Queen, et Sparklehorse, sans parler de son propre groupe à succès, Gnarls Barkley.

Ce duo, dans lequel il a joué avec le chanteur CeeLo Green, avait pesé avec le premier album de 2006, St. Elsewhere. Ses tubes comprenaient “Crazy”, qui est devenu l’un des plus gros singles du siècle à ce jour. Au début de 2008, Gnarls Barkley a sorti l’album de suivi The Odd Couple, avant que Danger Mouse ne se tourne vers le nouveau projet Beck.

Beck décrirait sa collaboration avec Burton, qu’il connaissait grâce au travail de son groupe avec Gnarls Barkley, comme la plus intense de sa carrière. “C’était comme essayer de faire passer deux ans d’écriture de chansons en deux mois et demi”, a-t-il déclaré à Rolling Stone.

“Dix semaines sans jours de repos”

“Je sais que j’ai fait au moins dix semaines sans jour de congé”, a-t-il poursuivi, “jusqu’à quatre ou cinq heures du matin tous les soirs.” Burton, pour sa part, a déclaré à propos du Beck entraîné : « Il est comme une machine. J’étais toujours fatigué avant lui. Je suis resté assez tard, mais j’entendais généralement le lendemain à quel point il était tard.

Mais les sessions ont également été extrêmement fructueuses, la production de Danger Mouse donnant une patine électronique aux nouvelles chansons de Beck avec de fortes nuances de psychédélisme pop des années 1960. “Walls” a ajouté un exotique légèrement du Moyen-Orient à ses rythmes modernes et a présenté la voix de Cat Power.

La culpabilité moderne a été introduite par le single « Chemtrails », décrit par le journal britannique The Observer comme un croisement entre Les Beatles et My Bloody Valentine, et prononcé par Beck en fausset. Le non-album ‘Vampire Voltage No.6’ était sur la face B d’une édition limitée de sept pouces.

Beck avait continué à tourner The Information en 2007, voyageant à Sydney et sur la Gold Coast australienne avec le V Festival au printemps. Il a ensuite déménagé sur un ancien terrain d’estampage pour un certain nombre de spectacles au Japon. Quand il est revenu sur scène en 2008, c’était juste au moment où Modern Guilt était sur le point de baisser, alors que lui et le groupe revenaient avec trois dates live à The Echo à Los Angeles.

Ces émissions ont donné à Beck la chance de travailler plusieurs numéros de Modern Guilt jusqu’à la vitesse, y compris «Gamma Ray», «Replica», «Profanity Prayers» et la chanson titre. Un été de spectacles et de concerts de festivals européens s’en est suivi, y compris sa seule apparition de l’année dans un festival britannique au Wireless en juillet, avant une tournée nord-américaine d’août à octobre.

Sans fil avait Beck deuxième sur le projet de loi du vendredi titré par Morrissey, avec d’autres actes tels que The National, Siouxsie, Sale Jolies Choses et les poupées new-yorkaises. “Vêtu de noir”, a rapporté le NME, “l’artiste a à peine dit un mot au public mais a quand même sorti ses plus grands succès, dont” The New Pollution “, ” Loser “, ” E-Pro ” et l’ouverture ” Devil’s Haircut “. ‘”

Développer les informations

Alors même que cela se produisait, Hansen développait l’idée qu’il avait explorée avant la sortie en 2006 de The Information. Il avait taquiné la sortie de cet album avec une série de publications vidéo sur son site Web et ailleurs. Cette fois, entre juillet et septembre, son site a accueilli une séquence hebdomadaire de performances unplugged du nouveau matériel Modern Guilt de Beck et de son groupe.

Sorti à l’occasion du 38e anniversaire de Beck, le 8 juillet, l’album a culminé à la quatrième place du classement américain. Au Royaume-Uni, il a réalisé quelque chose que Beck n’avait jamais fait auparavant, lorsqu’il a fait ses débuts au n ° 9 pour y devenir son premier album dans le Top 10. À la fin de l’année, le disque était confortablement installé dans la liste des dix meilleurs albums de 2006 de Rolling Stone.

SPIN a admiré le « rock psychédélique étrangement émouvant, aussi concentré que trippant, avec la nuance méditative de Sea Change de 2002. La culpabilité moderne exprime la peur sincère de l’enfant terrible autrefois campy de n’avoir aucune place dans les temps présents.

« De la combustion lente au shoegaze »

“Le premier single ‘Chemtrails’ s’émerveille mal de la beauté des gaz d’échappement des moteurs à réaction”, a poursuivi la critique, “passant d’une combustion lente à une observation de chaussures en soupirant” C’est là que nous serons quand nous mourrons dans le sillage. ” Sur la chanson titre, Beck trolle la grande ville solitaire sur des rythmes de drum’n’bass anxieux.

Slant a noté l’humeur lyrique plus sombre de Beck sur l’album (“Je ne sais pas où j’ai été/Mais je sais où je vais/Au volcan/Je ne veux pas tomber dedans cependant”, a-t-il chanté sur ‘ Volcan’). Le magazine a observé que les dix brèves pistes “prouvent qu’il est presque toujours plus intéressant quand il ne s’amuse pas”.

La nature interrogative de l’album n’est pas passée inaperçue chez Rolling Stone, dont Melissa Maerz a commenté : comprendre l’Être suprême.

“En à peine plus de 30 minutes”, a conclu SPIN, “La culpabilité moderne prouve modestement que c’est toujours l’agitation, à la fois artistique et personnelle, qui anime le seul garçon vivant à Los Angeles.” Cet esprit agité conduirait Beck à d’autres innovations et, finalement, à un triple succès aux Grammy Awards. Explorez le catalogue d’albums de Beck dans notre Derrière la série Albums.

Achetez ou diffusez la culpabilité moderne.

Écoutez le meilleur de Beck sur Apple Music et Spotify.