Cult of the Lamb est un jeu dans lequel vous dirigez un culte

Massive Monster et Devolver Digital ont annoncé Cult of the Lamb hier lors de la soirée d’ouverture de la gamescom.

Culte de l’Agneau vous trouve en train de diriger un culte dans un “monde en ruine de rituels et de ruines”, et propose une boucle de jeu de construction de base et d’exploration de donjons.

Le jeu vous met dans le rôle d’un agneau possédé sauvé de l’anéantissement par un étranger, et vous devez rembourser votre dette en construisant une suite en son nom.

Afin de rembourser ces débuts, vous commencerez votre propre culte dans un pays de faux prophètes, tout en parcourant diverses régions pour construire une communauté fidèle d’adorateurs des bois tout en faisant passer votre parole.

À chaque excursion dans le royaume, vous découvrirez un nombre croissant de nouveaux ennemis, ainsi que des cultes rivaux dont les chefs doivent être vaincus afin d’absorber leur pouvoir.

De retour à votre base, vous devez répondre aux besoins de vos partisans afin de recevoir leur dévotion. Ici, vous utiliserez des ressources pour construire de nouvelles structures, effectuer des rituels pour apaiser les dieux et donner des sermons pour renforcer la foi de vos disciples.

Au fur et à mesure que leur dévotion grandira, votre pouvoir augmentera également, vous permettant de vous aventurer plus loin dans la forêt et de découvrir davantage de ses secrets.

Les décisions que vous prenez en tant que leader détermineront comment vos partisans vous voient, ce qui signifie que vous pouvez être aimé ou craint.

Cult of the Lamb sortira début 2022 sur PC et consoles.