Cultbike.fit lance une nouvelle campagne avec Atul Khatri

La marque de vélos de fitness Cultbike.fit a lancé sa campagne « Chief Excuse Officer » pour stimuler les objectifs de fitness chez les jeunes indiens. Il examine la préoccupation critique des personnes incapables d’atteindre leurs objectifs de mise en forme. Adoptant une approche unique, la marque récompensera ceux qui remettent leur programme de remise en forme pour demain en leur donnant le titre de « Chief Excuse Officer ». Le comédien de stand-up Atul Khatri a été présenté comme le protagoniste du film numérique.

« Les procrastinateurs affligent le fitness en tant que catégorie, mais ils constituent pourtant la partie la plus importante du public cible de l’industrie. De nombreuses marques traditionnelles ont essayé de faire tomber ce groupe amoureux du fitness, mais ont échoué. Nous faisons les choses différemment. Nous ne vendons pas l’idée d’un corps bien tonique, mais plutôt le concept de contenu de fitness consommable et engageant qui encourage le procrastinateur en vous à sauter dans le train du fitness. La campagne du Chief Excuse Officer montre notre intention dans cette direction », a ajouté Mohit Ahuja, directeur marketing de Cultbike.

Avec cette campagne, la marque de vélos de fitness veut éduquer et sensibiliser les masses au besoin de fitness et donner l’impulsion nécessaire à ceux qui ne se concentrent pas systématiquement sur leur santé et leur bien-être.

Cultbike.fit a récemment été acquis par Cult.fit. Il vise à apporter un changement dans l’industrie du fitness en lançant des campagnes qui motivent les masses indiennes à s’adapter à un mode de vie sain. Le nouveau Chief Excuse Officer sera payé Rs 1 lakh pendant trois mois, à titre de prix en argent, a indiqué la marque dans un communiqué. En tant que marque, Cultbike.fit veut éliminer les habitudes de vie malsaines et motiver les gens à vivre une vie plus saine et plus heureuse.

