Cultos se lance pour révolutionner la façon dont les marques créent et augmentent l’audience des fans grâce aux récompenses cryptographiques

Un financement de 3,4 millions de dollars pour aider à créer une plate-forme Web3 permettant aux marques de récompenser les clients pour leur engagement sur les réseaux sociaux avec des jetons communautaires et des NFT exclusifs

Cultos se lance pour révolutionner la façon dont les marques créent et construisent des audiences de fans engagées en ligne. Cultos est la première plate-forme permettant aux entreprises d’exploiter la cryptographie pour convertir les clients existants en ambassadeurs actifs, engagés et influents.

Alors que les médias sociaux sont devenus le principal moyen pour les entreprises de créer et de se connecter avec leur public, la plupart des entreprises ne capitalisent pas efficacement sur l’influence de leurs abonnés. Des études ont montré que les recommandations d’entreprises et de produits de la part des amis et de la famille ont beaucoup plus d’impact que la publicité traditionnelle ou les influenceurs en ligne. Cultos offre à toute entreprise un nouveau moyen puissant de débloquer cette valeur inexploitée en permettant aux marques de créer des économies symboliques qui offrent des incitations qui transforment les fans en ligne généralement passifs en nano-influenceurs très motivés.

La découverte et les promotions des fans en ligne sont devenues essentielles aux stratégies de marketing dans tous les secteurs – des projets de cryptographie aux biens de consommation et même aux musiciens et aux films. La plate-forme unique Cultos a créé le premier écosystème numérique qui aligne les incitations entre les entreprises et leurs abonnés sur les réseaux sociaux en récompensant les utilisateurs pour leur soutien avec des jetons communautaires et des NFT exclusifs.

Les jetons de la communauté Cultos sont conçus pour récompenser les fans à mesure que les entreprises réussissent. Les fans sont récompensés pour avoir été les premiers supporters de marques émergentes et pour les aimer, les partager et les publier sur les réseaux sociaux. Par exemple, lorsque des artistes tels que Billie Eilish et Lil Nas X sont devenus viraux en ligne grâce à des abonnés sur SoundCloud et TikTok, ces utilisateurs auraient été payés pour leur soutien à mesure que les artistes gagnaient en popularité.

« Les médias sociaux sont évidemment essentiels à la croissance des marques, mais la plupart des entreprises ont du mal à transformer les suiveurs passifs en utilisateurs actifs et engagés qui font de réels efforts pour aider la marque à réussir. Cultos est la solution », a déclaré Andrew Yang, fondateur de Cultos. « Nous savons que ce sont les fans de tous les jours – pas seulement les influenceurs avec des millions d’adeptes – qui stimulent la croissance réelle des marques et c’est pourquoi Cultos remet le pouvoir entre leurs mains. »

Cultos permet à quiconque de s’inscrire facilement et de commencer à gagner des récompenses cryptographiques de leurs marques préférées. Après un processus d’inscription simple, les utilisateurs connectent leurs comptes sociaux, puis commencent immédiatement à gagner des récompenses lorsqu’ils s’engagent en ligne avec des entreprises. Les utilisateurs reçoivent automatiquement un portefeuille de dépositaire et peuvent payer les NFT avec des jetons de récompense ou via une carte de crédit – sans avoir besoin de configurer des portefeuilles externes ou d’acheter d’autres jetons. Les utilisateurs peuvent également échanger leurs jetons communautaires contre des fiat ou d’autres crypto-monnaies à tout moment via Cultos.

Cultos et sa société mère Authenticiti ont également annoncé la levée de 3,4 millions de dollars pour aider à construire la plate-forme alors qu’elle se prépare pour le lancement de son jeton CULT au début de l’année prochaine. Le jeton CULT servira de composant essentiel de l’échange Cultos où les utilisateurs pourront échanger différents jetons communautaires, acheter des NFT ou encaisser.

À propos de Cultos :

Cultos révolutionne la façon dont les marques créent et construisent des audiences de fans engagées. En tant que première plate-forme permettant aux entreprises de créer des économies symboliques pour leurs fans, Cultos aide toute marque à convertir ses clients existants en ambassadeurs actifs, engagés et influents. Pour en savoir plus, visitez cultos.io ou suivez Cultos sur Instagram.

